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批綠能20%跳票四年 陳以信：民進黨錯誤能源政策害慘台灣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

經濟部長龔明鑫表示，再生能源發電占比20%目標將從原訂2025年延至2029年。國民黨文傳會主委陳以信今批評，民進黨錯誤能源政策害慘台灣，非核家園倒是準時實現，綠能發電一再跳票，能源政策大轉彎卻連一句道歉都沒有。

陳以信指出，蔡英文政府當年信誓旦旦宣稱2025年實現非核家園，再生能源占比達20%，結果去年核電全部停機，非核家園倒是準時實現，綠能發電卻一再跳票。賴政府去年底才認定核二、核三廠具有重啟可行性，今年九月核安會更正式核定核三廠再運轉計畫，能源政策大轉彎卻連一句道歉都沒有。

陳以信指出，中經院學者陳中舜說得很清楚，當年設定再生能源20%的目標，就是為彌補廢核後的低碳電力缺口，如今政府準備重啟核電，正好證明當初非核家園的能源規劃出嚴重問題。

他批評，民進黨為政治意識形態強行廢核，結果再生能源跟不上，燃氣發電占比卻突破53%，不僅增加對進口天然氣的依賴，更讓台灣能源安全承擔巨大風險。當年堅持非核家園的民進黨所有政治人物，現在誰要為錯誤政策負責？

陳以信表示，最令人憤怒的是，民進黨反核數十年，如今政策髮夾彎不道歉，面對11月28日廢除非核家園公投，政府至今竟然連反方辯論代表都派不出來，國民黨舉辦全國高中職核能公投辯論比賽，連學生都敢公開辯論能源政策，堂堂賴清德政府卻不敢站出來捍衛自己堅持數十年的非核家園。

陳以信批評，賴清德連自己的能源政策都不敢出面辯護，還有什麼資格要求人民繼續相信非核家園？民進黨欠台灣人民的不只是一句道歉，更是一個清楚交代，錯誤能源政策已經讓台灣付出沉重代價，11月28日核能公投，就是全民廢除非核家園政策的重要時刻。

能源政策 陳以信 綠能

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