中國實力10年變化 學者：經濟放緩與擴軍侵台面臨兩難

遠景基金會執行長賴怡忠今天在華府智庫研討會指出，中國國家主席習近平上台後經濟成長持續下滑，中國在經濟上不再大到令人畏懼。東京大學教授松田康博分析，共軍以台灣為目標擴張軍力，但在侵台與西太平洋反介入拒止上面臨兩難。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies，CSIS）中國實力計畫（China Power Project），28日舉行「中國實力：2026討論」研討會，活動邀請學者專家分析過去10年中國軍事、經濟與國際關係的變化。

賴怡忠指出，從台灣業者的觀點來看，中國實力已不如過去，2015年是馬英九政府時期，當時討論的是是否放行中國資金投資台灣高科技業，例如台積電與IC設計公司聯發科等，當時的紫光集團董事長趙偉國與創業家馬雲來台。「趙偉國曾說，如果不讓我入股，我將進行併購。馬雲說，我們是未來，你們是過去。」但10年後，大家都看到結果如何。

他說，今天台灣對外投資，中國僅占不到3%，2016年約占65%至70%，這是中國經商機會及整體經濟情況等概念的巨大變化。習近平上台後，經濟成長持續下滑，由7%到6.5%到5%，去年可能在5%至4.5%之間，之後可能繼續走低，中國在經濟上不再大到令人畏懼。

東京大學東洋文化研究所教授松田康博認為，中國軍力擴張更引起關注，透過強迫施行經濟海域手段企圖統一台灣。中國高層要求須具備3項能力：第1，侵略及占領台灣的能力。第2，運用核武阻止美國介入的能力。第3，反介入與拒止美軍進入西太平洋地區的能力。

他分析，中國10年前只有1艘航空母艦在西太平洋進行反介入與拒止任務，沒有侵台需要的兩棲攻擊艦，當時沒有清楚跡象顯示中國致力建構軍事占領台灣的能力；如今共軍有3艘航艦、4艘兩棲攻擊艦，有報導指出，中國加速製造320枚洲際彈道飛彈並增加核彈數量，但外界不清楚詳情。

松田康博指出，無疑的中國把台灣當作目標，以驚人速度提升軍力，但在西太平洋上進行反介入與拒止任務，因缺乏後勤支援可能面臨巨大困難。中共侵台必須先控制西太平洋，控制西太必須先取得台灣，同時至少讓日本維持中立，這是典型的左右為難處境，中國仍在致力克服這些困難。