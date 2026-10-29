退艦贈菲國海防缺違約官方保證 馬文君促外交部提捍衛漁權監督機制

我國海巡署退役「金門艦」經由菲國NGO贈予菲國海防隊服役，國民黨立委馬文君憂重演廣大興事件反傷我國漁船。她質疑與民間簽約難約束官方，且缺乏菲官方書面保證及違約追回機制，要求外交部提出具體應變與監督措施，切勿僅憑默契，應嚴密捍衛主權及漁權。

馬文君表示，海巡署退役的「金門艦」，如今成為菲律賓海岸防衛隊的「薩蘭加尼艦」。船送出去了，政府有沒有想清楚風險、做好保障？

馬文君說，她昨天當面質詢外交部長林佳龍，這艘船未來會不會被用來驅趕、騷擾，甚至危害台灣漁船？外交部究竟扮演什麼角色？她認同推動外交合作、維護區域海事安全，但台灣人民不會忘記，2013年「廣大興28號」事件，菲方執法人員對我國漁民開槍，造成傷亡。這樣的教訓，政府豈能不審慎？

馬文君提到，林佳龍回覆：「船艦僅限在菲律賓南部相關海域，執行人道援助、災害應變及海洋環境保護，不能對漁船執法，也不能用於軍事用途。」她質疑，既然有限制，誰承諾？誰確保？違反了怎麼辦？

馬文君說，賴政府宣稱，雙方簽有協議，違反限制可撤銷合約、要求返還船艦。但經質詢確認，跟我方簽約的是菲律賓NGO，實際拿到船、使用船的，卻是菲律賓海岸防衛隊。民間組織簽約，官方使用，這是兩回事。海岸防衛隊若不守承諾，NGO有什麼能力要求菲國政府還船？我方拿著與民間團體簽的合約，到底找誰負責、如何執行？

馬文君指出，她不斷追問，菲律賓官方有沒有正式簽字，接受使用限制與責任？亞太司長林昭宏從「默契」、「認知」答到「官方認可」，未明確交代正式簽署情形。她進一步質疑，認可是什麼形式？有沒有書面承諾？違約如何追回船艦？外交部不能只說協議很清楚，卻答不出實際使用船艦的官方，究竟受到什麼約束。

馬文君認為，台菲在經濟海域、漁權及南海主權上仍有爭議。菲國對中華民國的主權與相關權益，並非一向友善，今天願意合作，不代表明天利益衝突時，仍會照我方期待行事。每個國家都優先考量自身利益，一旦菲國政策改變，我方還有多少控管能力？會不會「養老鼠咬布袋」，讓送出去的船反過來對付自己人？

馬文君表示，這些風險，外交部現在就要面對。她要求外交部提出書面資料，說明船艦交付後，菲國的官方承諾、後續監督、違約應變，以及追回船艦的具體機制，不能等到有漁民受害才補破網。維護中華民國主權、尊嚴與漁民權益，不能只靠默契，更不能只憑口頭保證。