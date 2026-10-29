美國務院：中國跨國鎮壓行為威脅海外中共批評者

台灣外交部指出，近來中國跨國鎮壓手段已從政治恫嚇延伸至數位監控、跟蹤騷擾及涉嫌暴力威脅。美國國務院今天也說，中國官員或其代理人威脅、騷擾並恐嚇海外的中共批評者，包括在美國境內；中共跨國鎮壓行為常以海外華人社群為目標。

外交部表示，中國今年7月1日實施「民族團結進步促進法」，企圖透過國內立法將政治壓力延伸至境外，對世界各國人民進行政治恫嚇與思想箝制。近來中國跨國鎮壓案例頻傳，中方手段已從政治恫嚇延伸至數位監控、跟蹤騷擾及涉嫌暴力威脅，外交部將從預防、保護及反制等方向推進，並要求外館處更新緊急應變計畫。

對於中央社記者問及華府因應中國跨境鎮壓威脅的措施，美國國務院一名發言人以背景方式回覆表示，美國致力捍衛國家主權、保障社區安全，並保護在其境內的個人免受企圖使人噤聲或恐嚇、騷擾、傷害、脅迫他人的外國政府和政權越權侵害。

發言人指出，中國共產黨的鎮壓延伸至中國國界之外，「中國官員或其代理人威脅、騷擾並恐嚇海外的中共批評者，包括在美國境內」。

發言人還說，中共在美國及其他地方實施跨國鎮壓行為，經常以海外華人社群為目標。

近來疑似中共跨境鎮壓事件頻傳。陸委會指出，從總統賴清德家人在美遭跟拍、副總統蕭美琴出訪遭策畫車輛追撞、立委沈伯洋遭跟監、印太戰略智庫執行長矢板明夫遭毆打，到相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍，「相關事證都顯示中共就是背後黑手」。

黃逸豪9月演出前在新北市遭車撞受傷，新北地檢署查出，中共涉及跨國鎮壓教唆國內人士阻止黃逸豪演出，於21日起訴5名嫌犯。新北地檢署指出，被告5人涉嫌接受暱稱「K」的大陸地區人士指示及資金挹注。

此外，中國裔加州房地產經紀人張婉瑩涉嫌接受中國官員指示在美國監控賴總統的兒子賴廷與及家人，已遭到美方起訴。