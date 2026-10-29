駐日內瓦總領事涉霸凌 拔官調職

針對我國駐日內瓦辦事處總領事李冠德涉職場霸凌等案件，外交部決定立即免去他在日內瓦的職務，調回國內。據統計，外交部近三年接獲卅三件申訴案件，其中霸凌案件受理情形，逾半來自駐外館處。

李冠德今年遭駐處同仁聯名指控職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，外交部日前認定霸凌案成立。據了解，行政院已核定調任李冠德回外交部辦事，派條約法律司服務，「自十月廿七日生效」。知情人士指出，一般派令不會寫明生效日，但此派令即刻生效，等於李冠德立刻去職，也失去相關加給，還要搬出宿舍，甚至在過渡期間的居住和交通費用也沒有補貼，顯見外交部這次是雷厲風行。外交部也證實這項人事調動。

立法院外交及國防委員會今天排定邀請國防部、外交部、僑委會等報告「盤點自民國一一三年至今各單位涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。

外交部報告指出，近三年接獲共廿三件申訴的職場霸凌案件，其中受理十六件，過半在駐外機構（九件）；十六案中僅二件成立。有關性騷擾，共接獲十件申訴案，其中有五件成立、三件未成立、二件依法移送權責機關處理；在五件成立案件中，分別是外交部二件、駐外機構三件。

國防部最新統計，近三年來共計發生卅六件不當管教案件、二三三件性平案件、性侵害案件六件、自傷六十件。值得注意的是，今年至今自傷案件已發生十九件，超過去年一整年的十七起自傷案。

退輔會則表示，近三年來，盤點所屬機構受理職場霸凌申訴四十八件、成立六件、不成立卅三件、撤案四件，有五件仍在調查中；性平申訴受理四十六件、廿八件成立。