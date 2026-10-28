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邀賴總統訪歐？歐洲議員：不拒絕接待任何來訪

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「福爾摩沙俱樂部」台北年會代理主席柯理和（Rihards Kols）。記者許正宏／攝影
「福爾摩沙俱樂部」台北年會代理主席柯理和（Rihards Kols）。記者許正宏／攝影

「福爾摩沙俱樂部」今舉行台北年會國際記者會，針對是否願意推動賴清德總統訪歐，年會代理主席柯理和（Rihards Kols）表示，他們從未拒絕接待任何來訪，指的確有人施加威脅，但他們不會屈服。

副總統蕭美琴今年9月應邀訪歐，出席「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，顯見台歐關係日漸緊密，被問及「福爾摩沙俱樂部」是否願意推動賴清德總統訪歐，柯理和說，他們從不拒絕任何邀請，也不拒絕接待任何來訪。

柯理和指出，歐洲議會不久前才接待國安會秘書長吳釗燮，雙方有非常好的交流，指這才是真正的友誼，關係建立在開放、坦誠的對話與討論之上。他指出，他們在做的是在政治層面上確立方向與基調，包括歐洲議會以及各國國會議員所扮演的角色。

柯理和說，確有人致力於施加威脅，但他們不會屈服於這類手段，強調他們是開放的民主，而他們擁抱與共享民主價值的夥伴。

此外，柯理和在致詞時表示，歐洲面臨不斷浮現的病態依賴關係，不僅來自威權國家，也來自半威權國家，甚至是那些企圖走向威權統治的國家。

他指出，這使得全球民主國家迫切需要更加緊密地團結合作，建立可靠、值得信賴的供應鏈、盟友關係，以及其他各種合作機制。

柯理和指出，他們今天親自向賴清德總統呈交「福爾摩沙俱樂部」的聯合聲明，內容明確指出歐洲與台灣未來需要共同因應的挑戰。包括人工智慧、科技發展，尤其是無人機技術等領域。

此外，聲明中也再次強調既有合作倡議的重要性，其中包括由台灣提出的「RISK倡議」（ 國際海底電纜風險管理倡議）。

柯理和指出，歐洲議會今年已經通過兩項決議，明確呼籲歐洲理事會及歐盟執委會，研議如何以台灣提出的RISK計畫為基礎，進一步推動與台灣的合作；他們也持續關注先前已提出的合作倡議，包括如何防範及打擊外國勢力的干預行動。

「福爾摩沙俱樂部」於2019年10月由歐洲議會及英、德、法三國國會友台小組主席號召成立，目前由歐洲議會、歐洲各國及加拿大等國國會議員共同組成。今年是該俱樂部第二屆台北年會，約有來自歐洲議會及19個歐洲國家共52名國會議員訪台出席。

歐洲 賴總統 議員

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