蕭副總統：面對灰色地帶脅迫 台灣民主仍持續前進

副總統蕭美琴昨天接見美國外交政策全國委員會訪團表示，台灣面臨灰色地帶脅迫、假訊息及社會兩極化等挑戰，但人民仍積極參與政治、選舉及公共政策討論，政府將致力確保民主制度永續發展，並能承受不同形式及程度的壓力。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統27日下午接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團」，就台灣經濟、民主發展及國際合作等議題交換意見。

蕭副總統致詞表示，過去近30年來，她曾參與NCAFP舉辦的各式活動，很高興能在台灣與訪團成員見面。台灣當前面臨許多嚴峻挑戰，但也在一些領域取得進展，尤其根據最新民意調查指出，台灣民眾對當前經濟情勢抱持樂觀態度的比例高於悲觀者，這在全球成熟工業化經濟體中相當難得。

她指出，台灣今年經濟成長率預估達11%，前兩季成長率均達雙位數。台灣民眾對經濟的信心，主要來自在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，尤其是人工智慧領域，且台灣的貢獻不僅限於硬體供應鏈，也涵蓋其他新興關鍵科技及先進技術。

蕭副總統指出，台灣民眾對民主發展普遍抱持熱情，儘管面臨各種形式的灰色地帶脅迫、假訊息及社會兩極化等重大挑戰，全球許多成熟民主國家也正經歷類似問題，但台灣人民仍積極參與政治活動、選舉及公共政策討論。

她說，相信訪團此次訪台，也能感受到台灣社會對政治的熱情，每個政黨都有積極且活躍的支持者；最重要的是確保歷經長久努力建立的民主制度能永續發展，並承受不同形式及程度的壓力。

蕭副總統表示，今年適逢台灣首次總統直選30週年，總統府這棟建築歷經殖民及一黨威權統治，見證台灣30年來穩健的民主轉型歷程。儘管未來仍有挑戰，相信憑藉台灣人民的勤奮、努力及決心，經濟、政治及民主發展都將持續前進。

副總統指出，國際情勢則更加複雜，因為並非所有事情都能單憑自身的努力與決心達成。當前地緣政治環境複雜，維護印太地區安全與穩定，是重要的優先事項，台灣不僅是區域穩定的貢獻者，也是負責任的利害關係者。

蕭副總統表示，台灣持續與世界各國建立夥伴關係，尤其在科技領域促進共同利益，包括面對再工業化，如何善用人工智慧增進人類福祉等議題，台灣都扮演日益重要的角色。

她強調，台灣將以積極且具建設性的方式推動國家與社會進步，持續尋求機會與國際夥伴建立更緊密的合作關係。

訪賓包括美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等。