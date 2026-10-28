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外交部3年共受理21件霸凌、性騷申訴 逾半在外館

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

外交部明報告職場霸凌、性平等案件的處置情形，外交部統計自2024年共受理21件霸凌、性騷案件，其中駐外館處高達12件，比例近6成。

外交國防委員會明邀請外交部專題報告「盤點自民國113年至今各單位涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。

外交部報告指出，外交部近3年接獲共23件正式申訴的職場霸凌案件，其中受理16件，另外7件因不符職場霸凌定義而不受理；而在16件受理案件中，分別為外交部7件、駐外機構9件，其中有2件成立、13件不成立、1件尚在調查中。

此外，在性騷擾的部分，外交部指出，共接獲10件正式申訴的性騷擾案件，其中共有5件成立、3件未成立、2件依法移送權責機關處理；在5件成立案件中，分別是外交部2件、駐外機構3件。

總計，外交部自2024年共受理21件霸凌、性騷案件，其中駐外館處有12件，比例近6成，而霸凌、性騷案共成立7案。

性騷 外交部 外館

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