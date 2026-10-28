離職公務員逾半年資未滿5年 蘇俊榮：和少子化、景氣太好有關

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮報告業務概況，並備質詢。民進黨立委張雅琳等人質詢時關切公務員離職原因，蘇俊榮表示，除了少子化外，再加上2、3年的景氣實在太好，政府已經很用力在加碼，盼能拉近與民間落差。

張雅琳質詢指出，2022年至2025年全國公務人員1萬872人離職，其中5965人離職年資未滿5年、達54.87%，即每2名離職的公務員中，就有1人年資未滿5年，且44%離職原因填「另有他就」。

對於這項數據成因，蘇俊榮直指是少子化、景氣太好所致，他提及，政府今年已經將公務員專業加給及主管加給各調增2000元、明年公務員再通案調薪4%，剛通過高考的公務員月薪達5萬9000餘元、接近6萬元，拉近與民間落差。

蘇俊榮表示，公務員薪資與民間落差大，主要是在高科技、重大工程類，但相對傳統產業，公務員薪資不比傳統產業差，人總查詢台灣上市櫃公司傳統產業平均薪資，也未高於公務員調薪後的數字，政府仍希望逐步增加公務員薪資待遇、相關福利措施。

此外，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前宣布將比照「市長，你給我聽好了！」活動，舉辦「市長，我不想幹了！」肥皂箱，與公教人員對談。

張雅琳詢問人事總處是否有機會仿效，聽聽公務員離職前的心聲，蘇俊榮認為，用不記名的方式，給剛進來5年以內的公務員填寫意見，可以嘗試從幾個機關試辦看看。