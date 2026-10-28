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賴總統：面對中國跨境鎮壓 台灣勇敢堅定站在第一線

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統28日接見「福爾摩沙俱樂部台北年會訪問團」。圖／總統府提供
賴清德總統28日接見「福爾摩沙俱樂部台北年會訪問團」。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「福爾摩沙俱樂部台北年會訪問團」時表示，台灣除了持續增加國防投資，提升自我防衛能力，也會發揮高科技產業優勢，與民主夥伴攜手合作，建立可信賴的民主供應鏈。未來面對國際海底電纜風險管理以及中國跨國鎮壓等許多挑戰，台灣會勇敢、堅定的站在第一線，做民主陣營可信賴的夥伴。

賴總統致詞時表示，2026福爾摩沙俱樂部台北年會圓滿落幕。他要代表台灣人民，感謝訪團貴賓不遠千里、風雨無阻來到台灣，展現對台灣的堅定支持與深厚友誼。

賴總統說，福爾摩沙俱樂部不論是在去年10月首度來台舉辦的年會，今年5月在歐洲議會的「春季聚會」或是此次年會，都發表聯合聲明，重申深化台歐國會合作以及支持台灣的國際參與，對台灣意義重大。

賴總統表示，訪賓也關切中國威權主義擴張，強調台海和平穩定的重要性。面對國際局勢的變化，歐洲的安全會影響印太區域，印太的穩定也攸關歐洲的發展。從烏克蘭到台灣海峽，我們都深刻體會和平需要實力，也需要民主夥伴彼此互相支持。

賴總統強調，台灣除了持續增加國防投資，提升自我防衛能力，也會發揮高科技產業優勢，與民主夥伴攜手合作，在AI、無人機、半導體等領域，建立可信賴的民主供應鏈。台灣衷心期待，與歐洲共同將共享的普世價值轉化為共同的產能、創新及韌性。

賴總統說，未來面對國際海底電纜風險管理以及中國跨國鎮壓等許多挑戰，台灣會勇敢、堅定的站在第一線，也會繼續分享經驗，做民主陣營可信賴的夥伴，台灣希望與訪賓一起尋找問題的解方，為世界的民主、和平、繁榮做出更多貢獻。

福爾摩沙俱樂部代理主席柯理和說，今天呈遞的聯合聲明涵蓋了雙方應進一步深化合作的領域，包括支持在人工智慧、無人機、先進半導體及其他關鍵科技領域建立可信賴的供應鏈，以及重申對台灣提出「國際海底電纜風險管理倡議」的支持。期盼這些合作能強化歐洲與台灣的安全與繁榮。

柯理和指出，聯合聲明也關注民主社會面臨的軍事恫嚇、經濟脅迫、虛假訊息及跨境鎮壓等挑戰，反對單方面改變台海現狀，並支持台灣有意義地參與國際事務。

賴總統 海底電纜 賴清德

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