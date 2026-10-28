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1573名候選人身分證字號遭洩 中選會：委外廠商疏失 亂碼方式呈現

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今回應，委外廠商產製公告資料時，確實將候選人身分證字號載入非公開查詢檔案中。圖／聯合報系資料照
中選會今回應，委外廠商產製公告資料時，確實將候選人身分證字號載入非公開查詢檔案中。圖／聯合報系資料照

年底地方選舉倒數，台灣前進陣線今揭露，中選會公職候選人財產申報系統疑洩露全國1573名候選人身分證字號。中選會今回應，委外廠商產製公告資料時，確實將候選人身分證字號載入非公開查詢檔案中；已啟動調查委外廠商疏失原因及影響範圍，後續將依「個人資料保護法」辦理。

中選會稍早表示，10月16日公告直轄市長、縣市長及議員候選人財產申報資料，民眾在中選會網站查詢的公告資料均以PDF呈現，個資皆已遮蔽，下載的PDF也沒有候選人身分證字號。

不過，中選會表示，經了解後，初判原因是「委外廠商於產製公告資料時，將身分證字號載入非公開查詢檔案中」；該檔案以亂碼方式呈現，非一般人可識讀。中選會強調，網站設定的查詢條件及閱覽畫面沒有候選人身分證字號，並非任何開啟查詢頁面的民眾都可取得身分證字號。

中選會指出，昨日已停止該公告網站服務，由維護人員查核並修正程式，阻斷資料外流可能性，昨日晚間7時重新開放查詢，也已通報主管機關。

中選會表示，對於委外廠商發生疏失的原因及影響範圍，已啟動調查程序並進一步了解，後續將依個資法規定辦理。

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