聽新聞
0:00 / 0:00
立委關切軍公教加薪法制化 人事長：待行政院會通過送立院
針對軍公教薪資待遇調整法制化的進度，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，行政院政務會議6月8日通過人事總處所提草案，尚待行政院會通過，送立法院審議。
立法院司法及法制委員會邀請蘇俊榮列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。
國民黨立委許宇甄、翁曉玲、林倩綺質詢時，均關切攸關軍公教薪資待遇調整法制化的「軍公教人員待遇調整條例」草案等，目前的處理進度。
蘇俊榮表示，行政院6月8日政務會議通過人事總處所提出的草案，尚待行政院排入行政院會討論，行政院會通過後才送立法院。人事總處所提版本有參考立委版本，將基層公教人員列入諮詢委員會代表，讓結構更完整。
至於草案尚未經行政院通過的原因，蘇俊榮表示，經他詢問，行政院表示現在還有其他比較緊急的法案，臨時需要在院會討論。
翁曉玲詢問，是否可以期待行政院年底前通過草案並送立法院審議。蘇俊榮說，他也是這麼期待，但這不是他可以決定的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。