立委關切軍公教加薪法制化 人事長：待行政院會通過送立院

針對軍公教薪資待遇調整法制化的進度，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，行政院政務會議6月8日通過人事總處所提草案，尚待行政院會通過，送立法院審議。

立法院司法及法制委員會邀請蘇俊榮列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委許宇甄、翁曉玲、林倩綺質詢時，均關切攸關軍公教薪資待遇調整法制化的「軍公教人員待遇調整條例」草案等，目前的處理進度。

蘇俊榮表示，行政院6月8日政務會議通過人事總處所提出的草案，尚待行政院排入行政院會討論，行政院會通過後才送立法院。人事總處所提版本有參考立委版本，將基層公教人員列入諮詢委員會代表，讓結構更完整。

至於草案尚未經行政院通過的原因，蘇俊榮表示，經他詢問，行政院表示現在還有其他比較緊急的法案，臨時需要在院會討論。

翁曉玲詢問，是否可以期待行政院年底前通過草案並送立法院審議。蘇俊榮說，他也是這麼期待，但這不是他可以決定的。