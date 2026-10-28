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民眾黨遭駭客攻擊 黃國昌盼檢警追查來源

中央社／ 台北28日電

民眾黨主席黃國昌今天上午至刑事警察局報案表示，民眾黨日前受到駭客攻擊，且駭客企圖奪取網站管理權限、攻擊鎖定存有政治機敏資訊的政策會資料庫，盼檢警追查攻擊來源。

黃國昌今天在刑事警察局前召開記者會說明，民眾黨網站遭到不明人士針對性、系統性的惡意攻擊，先前已有駭客駭入內部電子簽核系統，民眾黨也已於10月12日向地檢署提出告訴，並依法通報主管機關內政部。

黃國昌說，但昨天晚上網站遭到駭客進一步攻擊，資訊人員發現駭客想要奪取網站管理權限，把原本有管理權限者剔除在外，因此民眾黨緊急關閉官網。

黃國昌表示，這次連續系統性攻擊，鎖定存有重要會議紀錄、智庫研究成果及民眾黨政策方針等政治機敏資訊的政策會資料庫，他認為必須用非常嚴肅的態度處理。

黃國昌說，不論背後是誰在操控此次攻擊，都希望能藉由刑事警察局介入偵辦，揪出幕後藏鏡人，因此今天特地前來刑事警察局提出刑事告訴。民眾黨也正在整理內部相關資訊，交給刑事警察局偵辦，全力協助檢警追查攻擊來源、盼全案依法究辦、勿枉勿縱，絕不讓不法之徒逍遙法外。

黃國昌 駭客 民眾黨

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