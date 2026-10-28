板橋接雲寺建寺170周年祈福法會 李四川隨侯友宜參拜感謝慈悲濟世

今日適逢新北市板橋區接雲寺建寺滿170周年華嚴大齋天焰口謝恩添福祈安大法會，以及觀世音菩薩出家紀念日，新北市長侯友宜特別親自前往參拜祈福。在板橋接雲寺主任委員胡崇浩及國民黨新北市長候選人李四川的陪同下，一行人誠心獻香，共同祈求觀世音菩薩庇佑新北市民平安健康、各項市政推動順利。

侯友宜表示，板橋接雲寺長期秉持觀世音菩薩慈悲濟世的精神，積極投入各類公益慈善事業。自民國80年起，廟方每年持續辦理捐血活動，累計捐血量已近千萬毫升；同時長年關懷弱勢族群，落實急難救助與教育公益，今年提供冬令救濟金逾100萬元，並預計於11月捐助板橋區國中小清寒優良學生逾150萬元獎助學金。

此外，接雲寺在災害救助與社會安全上亦不遺餘力。114年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，接雲寺立即捐助300萬元協助救災與復原；同年更補助板橋區7所學校改善教育訓練與校園設備，並贊助警政單位添購設備與發放春安慰問金。每年在各項捐助上皆投入逾千萬元，已連續15年榮獲新北市政府頒發績優宗教團體殊榮。

侯友宜進一步指出，板橋接雲寺長期以來密切配合市政推動，不僅積極舉辦老人共餐與社區癌症篩檢活動，也全力支持新北燈會並贊助燈組展出。接雲寺從公益善舉、社區照顧到在地文化傳承，均展現出強大的社會凝聚力，充分發揮宗教團體回饋社會的溫暖力量。

接雲寺主任委員胡崇浩說明，此次法會隆重舉辦供佛大齋天，並特別安排普施三堂焰口，由三位金剛上師共同主法。透過莊嚴殊勝的法會儀式，上謝諸佛菩薩慈悲庇佑，感念接雲寺歷年來守護地方、護佑眾生的深厚恩澤，並藉此為地方祈福消災、添福增慧。

新北市民政局長林耀長指出，接雲寺坐落於板橋舊城內的西北隅，發展至今已有170年的悠久歷史，是板橋地區相當具有代表性的四大古廟之一。接雲寺前身為清雍正年間創建於中和石壁湖的「慈雲巖」，後因緣際會將觀世音菩薩迎請至板橋供奉，逐漸發展成為如今香火鼎盛的地方重要信仰中心。

民政局強調，接雲寺見證了板橋的蓬勃發展與歲月變遷，未來新北市政府也將持續與各宗教團體保持緊密的攜手合作，期望透過宗教團體的慈悲胸懷與無私愛心，將這份溫暖持續傳遞至社會的每一個角落，共同打造更和諧美好的城市生活。

板橋接雲寺建寺170周年祈福法會，國民黨新北市長候選人李四川今天上午隨同新北市長侯友宜前往參拜感謝慈悲濟世。記者王長鼎／攝影