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任內最後一次和平專案 盧秀燕：我今天走完市府派駐和平各單位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天啟動今年第2次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊深入和平地區，展開涵蓋民政、教育、建設及搜救等多面向行程，並主持「和平地區發展座談會」，與地方人士面對面交流。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動今年第2次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊深入和平地區，展開涵蓋民政、教育、建設及搜救等多面向行程，並主持「和平地區發展座談會」，與地方人士面對面交流。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕任內最後一次和平專案，今天中午在谷關地區與當地民代、人士和觀光業者座談，盧秀燕說和平幅員廣大，居民少但也很重要，她任台中市長8年來，一段時間就上山視察，另外共執行12次和平專案，她說與其讓鄉親下山，她自己帶隊上山，展現服務誠意，視察各項業務，和鄉親當面座談有無需要改進和建言，也要走完台中市府派駐和平區所有單位系統，她今天已全部走完。

台中市政府今天啟動今年第2次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊深入和平地區，展開涵蓋民政、教育、建設及搜救等多面向行程，並主持「和平地區發展座談會」，與地方人士面對面交流，傾聽基層心聲。盧秀燕表示，和平區幅員遼闊、地形特殊，市府持續透過實地走訪與跨局處合作，掌握地方發展需求，讓市政服務深入山城，攜手打造更宜居、便利的幸福原鄉。

今天中午的和平地區發展座談會，有和平區公所、區民代表會、里長和台中市溫泉觀光協會等單位提案；和平區長吳萬福提案，為解決環山地區在地幼兒就學需求，建議台中市府協助原鄉在地幼兒教育需求，因環山分班是大梨山地區平等里唯一幼兒園，目前園內量能無法滿足在地幼兒就學需求。

市府指出，「和平專案」是市府每年持續推動的重要行動，透過親自走訪地方、深入了解基層需求，讓市府團隊更貼近原鄉居民的生活。和平區是台中市面積最大的行政區，擁有豐富的自然生態、原住民族文化及觀光資源，因地理環境特殊、部落分布廣泛，各項公共服務與基礎建設也面臨不同挑戰。市府更要主動走入地方，透過跨局處整合資源，逐步克服區域發展限制，讓山城建設持續向前邁進。

市府表示，地方的每一項建言，都是市府精進施政的重要參考，感謝地方民意代表、里長及各界人士長期關心和平發展，積極反映基層需求。市府將持續秉持務實、積極的態度，將地方意見納入專案列管追蹤，透過跨局處分工合作，研議具體可行的改善方向，讓地方需求獲得妥善回應。

民政局長吳世瑋表示，和平區幅員廣大，各部落的生活型態與發展需求不盡相同，「和平專案」不僅是市府與地方的重要溝通平台，更是凝聚共識、協調資源及推動地方建設的重要機制。透過市長親自率領各局處深入基層，讓地方聲音能夠直接傳達市府團隊，並藉由面對面交流，更精準掌握居民需求，持續與和平區公所攜手合作，讓各項市政服務更加貼近原鄉。

民政局表示，和平是台中的美麗山城，更是珍貴的原鄉文化與自然生態寶庫。未來市府將持續挹注資源、優化基礎建設、提升公共服務量能，並兼顧生態保育與地方永續發展，讓和平區不因距離而減少照顧、不因地形而限制發展，持續縮短城鄉差距，讓每一位市民都能感受到台中進步的成果，共同打造宜居、宜業、宜遊的幸福山城。

台中市政府今天啟動今年第2次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊深入和平地區，展開涵蓋民政、教育、建設及搜救等多面向行程，並主持「和平地區發展座談會」，與地方人士面對面交流。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動今年第2次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊深入和平地區，展開涵蓋民政、教育、建設及搜救等多面向行程，並主持「和平地區發展座談會」，與地方人士面對面交流。記者游振昇／攝影

盧秀燕 和平 谷關

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