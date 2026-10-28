補助長者健保費卓榮泰不副署？黃國昌批「朕不想給的你不能要」

立法院三讀通過老人福利法補助長者健保費，行政院長卓榮泰是否副署引發關注，卓昨表示修法會讓中低收入長者原有相關補助遭刪除。民眾黨主席黃國昌今表示，政院心態是「朕不想給的你不能要」，所講理由與事實不符。

黃國昌今赴刑事局報案指民眾黨官方網站遭駭客攻擊，針對補助長者健保費議題受訪說，卓榮泰不要再繼續玩兩面手法、指鹿為馬、混淆視聽，目前中低收入戶有關補充保費相關補助，都是地方政府按照地方政府頒布的辦法給的，一塊錢都不會少。

他表示，卓榮泰真正在做的事情是，讓民進黨今年要選縣市長者，開出65歲以上健保由地方政府負擔的政見，健保免費。

他指出，民眾黨希望能落實長者的健康平權，由中央政府統一，全國一致性補助老人健保費，不要因為長者生活在哪一個縣市，而遭受差別待遇，這樣一個好的立法；行政院的心態就是「朕不想給的，你不能夠要」，至於其他所講出來的理由，不僅與事實不符，完全就是在牽拖而已。

他說，奉勸賴清德總統及卓榮泰，針對65歲以上老人健保由中央政府負擔，到底是贊成還是反對，說清楚講明白，不要一方面自己黨籍立委或爭取縣市長者，開出這種政見繼續騙票，另一方面針對立法院三讀通過法律，又打算要不副署、不公布，台灣是民主憲政國家，不是賴、卓說了就算的國家。