川普再提台灣偷走晶片生意 林佳龍：細讀有挫折、羨慕之意

美國總統川普日前接受新聞節目專訪時再提到，台灣偷走美國晶片生意。外交部長林佳龍今赴立法院外交及國防委員會備詢時表示，仔細讀，川普是有點挫折或有點羨慕台灣，讓國民黨立委洪孟楷批評，台灣的外交部長到國會還要幫美國總統擦脂抹粉。

洪孟楷質詢時指出，川普已經不止一次講說，台灣偷走美國晶片生意，這句話為什麼外交部沒有任何的正式回覆？外交部的報告中提到，台美關係希望能夠變成共生關係，那先決條件就是應該要彼此尊重、包容，美國總統一而再地表示台灣偷走晶片，這算是有彼此尊重嗎？

林佳龍表示，「如果你仔細讀，他是有點挫折或有點羨慕台灣，覺得美國本來這個產業發展起來，為什麼結果台灣發展的...」洪孟楷批評，我國的外交部長幫美國來抹粉，如果是公平競爭的話，還要在中華民國國會答詢時，幫一個嚴重講錯話的人擦脂抹粉。

國民黨立委牛煦庭質詢時也提到，川普再度指控台灣偷走美國百分之百的晶片產業，甚至表示「如果沒有晶片這個問題，兩岸問題根本不應該存在」，外交部事前是否有掌握到這件事？

林佳龍答詢，川普每次談到台積電，包括董事長魏哲家時，其實都相當尊敬，甚至某種程度上也有羨慕。台灣現在要做的，就是讓台美在產業鏈上形成合作夥伴關係，避免零和思維，不要把台灣的得失變成對方的損失。

牛煦庭表示，台灣現在的外交國策是配合美國政府需要，但配合美國也必須對台灣有利，不能只是單方面配合。台積電目前在美國擴大投資，不管是基於國際形勢、外資導向，還是其他政治因素，看起來都可能逐漸出現產業外移的情況。

林佳龍回答，不會，他剛從美國回來，台積電投資美國已經有一定成果，而且投資也是基於客戶及產業發展的需要。台積電本來就是全球布局的企業，會在世界各地投資，川普當然是一個原因，但不能說台積電是在偷偷把晶片產業移走。

牛煦庭接著指出，雖然政治因素的比例高，但川普話裡真正值得注意的是，川普稱「如果沒有晶片這件事情，兩岸問題就不會存在」，這是不是值得台灣警惕的訊號？

林佳龍認為，晶片產業是台灣目前在全球供應鏈中不可或缺的一環，台灣在外交及國際舞台上要取得自己的地位不容易，因此必須在產業及各個領域建立實力。透過投資全球、與各國合作，讓台灣的國家實力布局全球，對國家安全是有幫助的。

牛煦庭說，林佳龍恐怕有點太樂觀，當台灣在晶片產業的不可替代性逐漸消失之後，川普這些話可能就會像病毒一樣蔓延。