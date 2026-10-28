藍委指賴瑞隆曾收雲豹能源300萬獻金當「門神」賴瑞隆說話了

台中市長盧秀燕任內最後一次和平專案，今天中午在谷關地區與當地民代、人士和觀光業者座談，盧秀燕說和平幅員廣大，居民少但也很重要，她任台中市長8年來，一段時間就上山視察，另外共執行12次和平專案，她說與其讓鄉親下山，她自己帶隊上山，展現服務誠意，視察各項業務，和鄉親當面座談有無需要改進和建言，也要走完台中市府派駐和平區所有單位系統，她今天已全部走完。

2026-10-28 12:30