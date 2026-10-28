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藍委指賴瑞隆曾收雲豹能源300萬獻金當「門神」賴瑞隆說話了
國民黨立法院黨團今天舉行記者會，指民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切，曾收受雲豹、永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，質疑賴是「雲豹國會門神」。賴瑞隆今早出席活動，受訪強調政治獻金都依法辦理。
國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。
藍委質疑，2020年立委選舉期間，賴瑞隆收受雲豹、永鑫集團相關人士合計300萬元政治獻金，還引進雲豹能源於立法院設置光電板，以及後續為光電業者發聲、推動相關修法等，應向選民說清楚。
賴瑞隆今天上午出席鳳林國小新建校舍動土典禮，會前受訪強調，政治獻金都依法辦理，台灣是法治國家，有問題就依法處理。
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