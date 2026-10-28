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爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。圖／國民黨團提供
國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。圖／國民黨團提供

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，指民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆雲豹能源集團關係密切，不僅在2020年立委選舉期間收受雲豹、永鑫集團相關人士合計300萬元政治獻金，過去還曾引進雲豹能源在立法院設置太陽能板，並多次舉辦綠能相關公聽會。國民黨團質疑，賴瑞隆究竟是高雄立委，還是「雲豹國會門神」？要求賴瑞隆出面釐清政治獻金與相關作為有無對價關係，並籲檢調主動調查。

國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。

許宇甄表示，雲豹集團疑似介入國會運作，賴瑞隆究竟是高雄立委，還是「雲豹國會門神」？根據監察院政治獻金申報紀錄，2020年立委選舉期間，賴瑞隆收受雲豹、永鑫集團相關人士合計300萬元政治獻金。她質疑，為何捐款人集中於雲豹集團相關人士，而賴瑞隆收受政治獻金期間在立法院的作為，也引發外界疑慮。

許宇甄指出，賴瑞隆2017年親自引進雲豹能源，在立法院鎮江會館屋頂設置太陽能板，讓立法院淪為樣板展示場。2020年立法院屋頂光電板又爆出使用中國大陸華為逆變器，引發資安及國安疑慮，而相關廠商包括雲豹旗下的京承能源，以及與雲豹合作密切的永鑫能源。賴瑞隆在立法院主辦、合辦超過20場綠能公聽會與記者會，頻繁邀請特定業者出席，他到底是高雄立委還是雲豹金牌業務員？難道不需要給全民交代嗎？

許宇甄提到，賴瑞隆2022年擔任立法院經濟委員會召委期間，不顧朝野意見，將「再生能源發展條例」修正草案送出協商，推動新建建築物設置太陽光電設備的相關規範。然而，相關修法因爭議過大，賴政府今年8月才調整政策方向，改以新制上路。她質疑，賴瑞隆是否拿全民納稅錢，幫大型民營電信業者排憂解難，這不是門神什麼不是門神？

國民黨團提出兩大訴求，首先要求賴瑞隆出面說明，300萬元政治獻金、引進雲豹能源於立法院設置光電板，以及後續為光電業者發聲、推動相關修法之間，是否存在對價關係。其次，呼籲檢調主動調查政治獻金流向、立法院光電標案及相關修法爭議，釐清有無不當利益，不能讓國家能源政策淪為特定財團的提款機。

王鴻薇表示，賴瑞隆出版「小鴨爸爸向前衝」一書，照理應詳述自己在立法院的政績，但他與雲豹集團之間的政治獻金往來，以及短短幾年間召開21場相關公聽會、推動法案修正等，書中卻未提及。她質疑，賴瑞隆既然為雲豹做了這麼多事，為何不敢寫進自己的書中？若賴瑞隆未來入主高雄市，是否會讓高雄市的屋頂都裝上雲豹光電板，讓高雄成為「雲豹城市」？她要求賴瑞隆出面說明，不要繼續躲在黃色小鴨背後，假裝自己是關心弱勢的勞工之子。

柳采葳則質疑，賴瑞隆在立法院召開的相關公聽會，與他收受的政治獻金是否有關？賴瑞隆難道不應該跟社會大眾交代？楊智伃也說，賴瑞隆既然在立法院推動這麼多綠能相關議題，為何這次選舉不將這些作為列為自己的政績，向選民說明？

雲豹 政治獻金 賴瑞隆 高雄市選舉 2026九合一選舉

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