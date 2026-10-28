駐馬紹爾大使國慶表演規劃惹議 林佳龍：已調回 照行政程序沒請辭問題

我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日傳出請辭，外交部長林佳龍今表示，已經調回徐蔚民，沒有什麼請辭的問題，就依照公務員的行政程序來辦理。外交部也說明，外交部日前請徐蔚民返國述職後，目前已依相關程序辦理調回外交部本部事宜。

徐蔚民去年底才派赴馬紹爾群島擔任大使，不過今年傳出因徐蔚民發想的國慶表演節目引發爭議，遭到外交部否決，徐蔚民返國述職與外交部本部溝通未果，傳出已請辭大使一職。

對於徐蔚民是否已請辭，外交部日前未正面答覆，外交部次長陳明祺僅表示外交部已經請他返國述職；陳明祺強調，外交官在外言行若不合內部紀律的要求，將透過內部程序來了解和處理。

外交國防委員會今邀請林佳龍報告，並備詢。林佳龍在國民黨立委徐巧芯質詢時表示，這件事有及早發現，避免可能發生更大的爭議，並指出，外交部在處理上也還在檢討過程，目前已經調回徐蔚民。林佳龍說明，這沒有什麼請辭的問題，就依照公務員行政的程序。