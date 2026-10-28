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賴總統：因應海纜風險與中國跨國鎮壓　台灣站第一線

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天表示，面對國際海底電纜風險管理及中國跨國鎮壓等挑戰，台灣將勇敢、堅定站在第一線，持續分享經驗，做民主陣營可信賴的夥伴。福爾摩沙俱樂部代理主席柯理和強調，台灣與波海國家都希望自己的未來由自己決定，而非由強大鄰國獨斷決定；台歐友誼讓彼此國家更加安全。

賴總統接見出席2026年「福爾摩沙俱樂部」台北年會的歐洲跨國議員訪團，柯理和（Rihards Kols）並向賴總統呈遞年會聯合聲明。

賴總統致詞表示，福爾摩沙俱樂部2019年成立以來，已成為台灣與歐洲的重要橋梁，不斷加深彼此夥伴關係。感謝各國議員在歐洲議會、各國國會及國際場域持續支持台灣，每一次發言、每一項友台決議及每一封聯名信，都是民主世界彼此守望的力量。

賴總統指出，福爾摩沙俱樂部去年10月首度在台灣舉辦年會、今年5月在歐洲議會舉行春季聚會，以及這次台北年會都發表聯合聲明，重申深化台歐國會合作及支持台灣國際參與，對台灣意義重大。

總統說，各國議員也關切中國威權主義擴張，強調台海和平穩定的重要性。面對國際局勢變化，歐洲安全會影響印太區域，印太穩定也攸關歐洲發展。從烏克蘭到台灣海峽，都深刻體會和平需要實力，也需要民主夥伴相互支持。

賴總統表示，台灣除了持續增加國防投資、提升自我防衛能力，也將發揮高科技產業優勢，與民主夥伴攜手合作，在人工智慧（AI）、無人機、半導體等領域建立可信賴的民主供應鏈，期待與歐洲將共享的普世價值轉化為共同的產能、創新及韌性。

賴總統提到，去年年會柯理和贈送外交部長林佳龍一件印有「台灣不是問題，而是答案」的T恤；這次年會同樣展現堅定的民主信念，以及台灣與各國共同因應全球性議題的決心。

賴總統強調，未來面對國際海底電纜風險管理及中國跨國鎮壓等挑戰，台灣會勇敢、堅定站在第一線，也會繼續分享經驗，做民主陣營可信賴的夥伴，與各國一起尋找問題解方，為世界和平、民主、繁榮做出更多貢獻。

柯理和致詞表示，歐洲各國議員在各自國會可能意見不同，但對台灣的支持具有跨黨派共識，不會因選舉或政府更迭而改變。

柯理和說，訪團這次參訪金門，走訪隧道及歷史古蹟，更深入了解台灣歷史，以及安全議題對當地居民日常生活的影響。對波海國家而言，歷史、地理因素及對自由的追求，與台灣有深刻共鳴。

柯理和強調，台灣與波海國家都希望未來由自己決定，而非由強大鄰國獨斷決定；也不應讓其他國家決定彼此與誰見面、和誰貿易，以及人民如何決定自己的未來。

柯理和表示，這次聯合聲明支持在AI、無人機、半導體等領域建立可信賴供應鏈，重申支持海底電纜安全倡議，反對單方面改變台海現狀，並持續支持台灣參與國際組織。他強調，台歐友誼有助於讓彼此國家更加安全。

海纜 風險 賴總統

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