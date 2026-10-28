民眾黨網站傳遭駭客攻擊急關閉 黃國昌報案：請警方揪出幕後藏鏡人

民眾黨官方網站傳出昨晚遭駭客攻擊而緊急關閉，黨主席黃國昌今赴刑事局報案，表示行政管理系統才被駭入，官網又遭駭客奪取管理權限，希望揪出幕後藏鏡人。

黃國昌說，民眾黨網站遭針對性、系統性、持續性攻擊，先前被駭客駭入內部行政管理系統，本月12日已向台北地檢署提告，北檢發交刑事局偵辦，但民眾黨官方網站昨晚又遭駭客攻擊。

他說，資訊同仁發現，駭客想奪取官網管理權限，把有管理權限者都踢除，民眾黨昨晚緊急關閉官網，正在整理內部資訊交給刑事局偵辦。

他說，這次連續有系統性攻擊，他認為是鎖定民眾黨很多內部有關政策會政策、政治性機密資訊，必須用非常嚴肅的態度處理，不管背後是誰在操控，希望透過刑事局深入偵辦，揪出幕後藏鏡人。

民眾黨表示，日前遭惡意入侵內部電子簽核系統，已向北檢提告，通報內政部，近日駭客進一步鎖定存有重要會議紀錄、智庫研究成果及黨政策方針等政治機敏資訊的政策會資料庫，昨深夜連官網也遭網路攻擊而被迫預防性關閉。