任內最後和平專案 盧秀燕讚當地好山好水好人情味

台中市長盧秀燕今天和平專案行程是她任內最後一次專案，她到和平區感性說，和平是她最喜歡的地方，有好山好水好人情味。

台中市長盧秀燕今天首站到和平親子館，台中市政府支持育兒家庭，近年積極推動「區區親子館」，親子館數量從市長盧秀燕上任時的4間成長至27間。今天第一站到全國海拔最高的親子館－和平親子館視察，實地了解營運成果與外展服務推動情形，與親子一起體驗種子創意手作活動，感受山林文化與土地連結之美。

市府表示，和平親子館設置在三叉坑社區發展協會辦公室，自民國110年開辦，是台中市首間座落於原住民區的親子館。融合泰雅文化與在地特色，規劃藝術創作、飲食體驗、體能發展及故事閱讀等多元主題活動，深化家庭對原鄉文化的認同與連結。感謝在地社區、社區發展協會及第一線服務團隊的投入與用心，成為陪伴家庭的重要力量。

市府表示，因應和平區幅員遼闊及聚落分散特性，和平親子館服務對象從0至6歲擴大至0至12歲兒童及其照顧者；行動資源車將服務帶進部落與山區，深入雙崎、裡冷、達觀、梨山、桃山及環山等據點，讓資源不再受限於距離，真正落實「服務走進家庭、支持走進生活」的理念，幫助更多原鄉家庭能夠在熟悉的土地上安心育兒。

社會局說明，親子館提供入館遊戲、親職講座、兒童發展篩檢、育兒諮詢及圖書教玩具借閱服務，讓親子共學共玩；現在還有25間親子館提供臨時托育服務，若家長有臨時托育需求，可提前預約專業托育人員協助照顧兒童。「區區親子館」目標將在年底完成，未來會持續深化和平地區育兒支持，陪伴孩子快樂成長。

盧秀燕隨即到東勢戶所和平辦事處慰勉基層同仁 肯定翻山越嶺為民服務，盧秀燕表示，和平區幅員遼闊、交通不便，戶政同仁不僅主動將服務延伸至梨山，更深入山區果園，甚至搭乘流籠、單軌車辦理業務，以實際行動縮短城鄉距離，讓偏鄉居民也能享有便利、即時且有溫度的公共服務。

盧秀燕指出，和平區面積約1038平方公里，是全市面積最大、交通條件最具挑戰的行政區。尤其梨山地區居民往返戶政機關，不僅路途遙遠，還須配合台八線中橫便道通行管制，遇豪雨或颱風更可能面臨落石、坍方等交通風險。為減輕偏鄉居民奔波之苦，東勢戶所每月固定派員前往梨山設置行動戶政櫃檯，提供戶籍登記、身分證申辦及門牌等各項服務，並依地方需求推出客製化措施，真正把便民服務送到居民家門口。

民政局長吳世瑋表示，東勢戶政事務所自民國109年起推動「東勢好戶動 服務零距梨」，每月固定安排3名同仁前往梨山駐點2天1夜，將戶政櫃檯直接搬進梨山里辦公處，讓居民不必為了一張證件長途跋涉。服務推動至今，累計為居民節省6680小時往返時間、減少18萬7040公里交通路程，節省油資超過70萬元，大幅降低偏鄉居民洽公成本，更讓公共服務突破地理限制，真正實現「服務零距離」。

民政局表示，東勢戶政事務所長期深耕偏鄉，持續精進便民服務，相關創新作為更榮獲行政院第6屆「政府服務獎」肯定，展現台中市推動偏鄉服務的具體成果。未來市府將持續傾聽山城居民需求，精進行動戶政及各項客製化服務，讓公共服務不因距離而受限，以更主動、更貼心的行動，守護每一位偏鄉市民。

台中市長盧秀燕今天和平專案，是她任內最後一次到和平視察專案。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天和平專案，是她任內最後一次到和平視察專案。記者游振昇／攝影