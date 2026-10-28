林佳龍：CPTPP申請進度受阻 主因中國政治干擾

民進黨立委羅美玲今天關切台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進程。外交部長林佳龍指出，台灣雖符合加入標準「奧克蘭三原則」，但受到中國政治干擾；中國自身不符合CPTPP門檻卻反對台灣，確實導致進度無法推進。

立法院外交及國防委員會上午邀請林佳龍業務報告，並備質詢。

羅美玲關切，CPTPP執行委員會下月登場，台灣2021年提出入會申請迄今已第5年，卻仍未進入成立入會工作小組階段。去年11月CPTPP部長聯合聲明認定烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼等國符合「奧克蘭原則」，今年更針對阿聯、菲律賓與印尼啟動準備性討論程序，這些國家的申請時間皆晚於台灣。

羅美玲指出，台灣不僅完全符合奧克蘭原則，也具備履行貿易承諾的良好紀錄，程序進展卻相對受阻，除政治因素之外，台灣將採取什麼策略突破。

林佳龍表示，前年是加拿大、去年是澳洲，今年由越南擔任輪值主席國。隨申請加入國家越來越多，如果沒有成立常設辦事處，行政程序難以加速。當初主導倡議CPTPP的日本提出希望成立行政單位，台灣對此表達高度支持，這或許是個新的發展契機。

林佳龍提到，越南今年因為要籌備明年的APEC，目前除申請案件過多導致「塞車」外，台灣雖完全符合奧克蘭三原則，也積極推動設立預備諮商（preconsultation）工作小組，但依然面臨不少障礙，部分國家私下坦言，主要還是中國的政治因素。

林佳龍強調，中國反對台灣，但自己又不符合加入CPTPP的標準，這些政治干擾確實讓台灣的進度無法推進。

林佳龍表示，台灣持續透過拜訪成員國等各種管道，積極爭取將台灣入會案放進討論議程。雖然輪值主席國最終的決定目前無法完全預測，但已透過友好國家表達支持，有些私底下也在幫台灣溝通。

林佳龍也提到，考慮到現在審查機制塞車，CPTPP目前也在檢討審查流程，研議是否能同步成立多個工作小組，並由不同國家擔任召集人進行平行審查，而不是一個接一個依序進行；若未來能採取分組審查，台灣就有機會與其他國家同時被審查，這也是外交部努力爭取的方向。

林佳龍也補充，台灣最近跟美國在關稅、經貿與投資方面都有顯著進展，包括推動「台美21世紀貿易倡議」，及與日本簽署數位貿易等協議，都證明台灣更符合奧克蘭三原則。至於「共識決」，外交部希望努力爭取建立機制，規定反對國家必須提出具體理由，否則有些國家會因為壓力而不敢公開支持。事實上，有些成員國私底下非常歡迎並支持台灣加入，只是目前還無法站在第一線公開表態。