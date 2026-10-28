批卓榮泰刻意放大老福法修法爭議 國民黨：為不副署找藉口

行政院長卓榮泰昨表示，「老人福利法」修法刪除弱勢老人醫療補助規定，甚至以「程序不合、實體不究」回應是否副署。國民黨文傳會主委陳以信今批評，卓榮泰根本刻意放大修法爭議，預先為行政院不副署尋找藉口。國民黨修法是為保障全國老人醫療福利平等權，民進黨政府卻一再製造恐慌，難道是準備拿弱勢老人當政治擋箭牌？

陳以信指出，「社會救助法」第18條、第20條仍有醫療補助及相關授權規定，第19條也明定弱勢民眾健保費補助；「老人福利法」第12條保障中低收入老人生活津貼，第18條也規定老人保健、醫護及復健等服務。這些法律保障都沒有因為這次修法而消失。

陳以信說，「社會救助法」還在，「老人福利法」第12條、第18條也都還在，卓榮泰身為行政院長，難道不知道？還是明明知道，卻故意裝作不知道？難道為了不副署，就可以拿弱勢老人來製造恐慌？

陳以信表示，國民黨推動修法，就是要打破老人醫療福利長期存在的縣市差距，讓全國符合資格的長者，都能公平享有健保費補助。老人醫療福利不該因為住在北部或南部，就有不同待遇，老人福利平等權不該被地方財政能力決定。

他批評，國民黨修法是要消除老人福利的不平等，卓榮泰卻忙著替不副署找藉口，難道民進黨寧可讓老人福利繼續不平等，也不願讓全國長者得到公平保障？不要拿弱勢老人當擋箭牌，更不要拿不副署當政治武器。