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【重磅快評】「程序不合、實體不究」八字箴言 卓榮泰當反問自己

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰指老福法修法有缺憾，但避談是否副署，只提出「程序不合、實體不究」的八字箴言。聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰指老福法修法有缺憾，但避談是否副署，只提出「程序不合、實體不究」的八字箴言。聯合報系資料照片

已經對《財政收支劃分法》等多個立法院三讀通過的法案「不副署」的行政院長卓榮泰，昨天在被問到是否會副署《老人福利法》補助長者健保費時，提出了「程序不合、實體不究」的「八字箴言」。說沒有依照憲法和預算法的程序完成，就不要問是否副署。言下之意，頗有「不副署」的味道。

在行政程序和法律執行、救濟上，確實存在「程序不合、實體不究」的原則，也就是所謂「先程序、後實體」的法律原則。不過這八個字，放在副不副署上，卻是天外飛來一筆、張飛打岳飛。因為認定程序合不合，還是必須本於自己的職權，任何機關都無權認定非自己法定職權事項是否程序不合。

行政院是憲定的「最高行政機關」，因此當然有權判定自己權限以內的事項是否「程序不合」。就以報稅、繳稅來說，如果有個民眾要申請稅務複查或者退稅，不管他申請複查的理由再正當，或者必須退稅的事實再明確，只要他超過了法定前線，或者漏填的必要的申請書、漏繳了該繳的文件，國稅局就根本不需要去查核他應不應該退稅，而是可以直接用「程序不合、實體不究」的原則予以駁回。

但立法院通過法律案情況卻完全不是這樣。立法院是憲定的立法機關，所通過的法律案除非被判決違憲，或者被行政院覆議成功，就應該執行。而法律是否違憲只能由憲法法庭認定，行政院一來沒有法律的絕對否決權，二來也沒有法律是否違憲的解釋權，何來「程序不合，實體不究」的問題？

更何況退一萬步言，《老人福利法》修法是否真的如同卓榮泰所說，違反憲法第70條和預算法第91條，也有很大的疑問。憲法第70條說的是「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，但此案立法院修的是法律案，不是預算案；預算法第91條說「應先徵詢行政院之意件者，是「法律案大幅增加歲出或減少歲入者」，但如今各縣市絕大多數都已有長者的健保補助，總金額將近300億元；修法後這筆錢改由中央支出，金額約為400億元，100億元的差額算是「大幅增加歲出」嗎？很顯然，卓榮泰只是為反對而反對。

由此觀之，卓榮泰的「程序不合、實體不究」完全用錯了地方。正確的用法，恰好是卓榮泰自己身上。既然行政院自始至終不存在「否決法律」、「判定法律是否違憲」的權力，自然也就沒有對立法院通過的法律案說三道四、指責其違憲因此「不副署」的空間。裝神弄鬼，搬出再多的專業法律用語，也無法改變賴政府專權擅權、視立法權於無物的事實。

卓榮泰 健保費 財政收支劃分法

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