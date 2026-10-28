駐舊金山處長柏克萊演說：台灣科技成就與民主密切相連

適逢台灣總統直選30週年，駐舊金山辦事處長伍志翔在加州大學柏克萊分校研討會表示，自由、信任與科技是台灣3大戰略優勢，台灣科技成就與民主社會的開放、創造力及夥伴關係密切相連。

駐舊金山辦事處與加大柏克萊分校東亞研究所（UCBerkeley Institute of East Asian Studies）26日共同舉辦「民主韌性的新世代：紀念台灣總統直選30週年」專題研討會，伍志翔擔任主講人，分享台灣民主經驗與深化台美合作重要性。

回顧台灣民主發展，伍志翔向國際友人強調，台灣民主得來不易，從將近40年的戒嚴統治，歷經解嚴與民主運動，於1996年首次實現總統直選，台灣人民在中國軍事恫嚇下仍堅持以選票決定未來，並於2000年完成首次政黨輪替。

伍志翔指出，台灣總統直選30週年，彰顯主權在民、民主正當性與民主韌性；民主韌性在現今尤為重要，因為民主政體面臨日益嚴重的兩極化、科技帶來的劇烈變革，及威權的挑戰，「台灣經驗提醒我們，民主並非理所當然」。

時至今日，AI浪潮來襲，台灣科技實力備受國際矚目。伍志翔說，台灣的科技成就與其民主社會的開放、創造力、教育及國際夥伴關係密切相連。台灣同時擁有自由、信任與科技3大戰略優勢，這正說明了台灣對國際社會的重要性。

談到台美關係，伍志翔指出，台海和平穩定攸關全球安全與經濟繁榮；台灣正增加國防支出、強化不對稱作戰能力，並提升國家整體韌性，「我們相信，持久的和平，必須建立在自由、尊嚴，以及人民決定自身未來的權利之上」。

伍志翔說，台美關係正邁入一個新的經濟時代，合作已超越傳統貿易，延伸至先進半導體、AI、能源與供應鏈安全等領域，台灣企業正擴大在美國投資；經濟安全與國家安全之間的連結日益緊密，除貿易外，台美更在共同打造未來。

聚焦台灣與加州關係，伍志翔則強調，從矽谷的科技公司，到大學、地方社區與文化活動，台灣在加州經濟與社會生活中的能見度正日益提升。前總統蔡英文日前訪問美國，也提供了另一個與美國政要及學者對話的寶貴機會。

伍志翔表示，台灣的故事展現自由、創新與韌性可以彼此強化，一個規模不大的民主政體，也能對世界做出巨大貢獻；以共同價值為基礎的夥伴關係，有助於打造更安全、更繁榮的未來。

這場專題研討會也邀集來自美國、歐洲及台灣的專家學者與談，是台灣與加大柏克萊分校東亞研究所合作推動的「美台歐下世代工作群」計畫之重點活動。