出席國慶酒會收中國警告信 美印第安納州財長強調繼續對台交流

美國印第安納州財務長艾略特今天在臉書公布，中國駐芝加哥總領事館發函關切他出席駐芝加哥辦事處舉行的國慶酒會。艾略特認為，中共無法指揮印州官員如何行事，與台灣經濟交流符合印州利益，也將持續。

印第安納州財務長艾略特（Daniel Elliott）9日出席駐芝加哥辦事處舉辦的115年國慶酒會，他27日在臉書（Facebook）公布，中國駐芝加哥總領事館12日對財務長辦公室發出的關切信函，要求未來避免與台灣官方互動。

他回應寫道，拒絕接受外國政府的政治訴求可以左右印州官員合法行事的言論。

艾略特指出，北京可以發送想送出的信函，但他只對印第安納州民負責。中共無法指揮印州官員如何工作，印州合法與台灣經濟交流，這符合印州利益，也將持續。

他寫道，在印第安納州，政府為人民工作，人民無須為政府服務，中共長期反向而行並監視自己的人民，現在看來似乎還延伸至監視印州民眾選出的代表。想知道為何一個外國政府如此密切關注印州官員。

艾略特強調，印州與台灣經濟互動符合印州利益，無論中共意欲如何，雙方經濟交流將持續。由印州與台灣的經貿關係來看，中共的手段不讓人感到意外，特別是印州已規範限制外國勢力購買農地，當中包括與中國政府有關的購地案，財務長辦公室會持續保護印州農地。

他寫道，印第安納州財務長辦公室的表現破紀錄，過去3年增加約18億美元投資金額。這封信函出現的時間和論調顯示，應更加關注印州成功的故事。財務長的任務是為州民服務，守法及完成交付的責任。印州會持續合法與台灣進行經濟交流。