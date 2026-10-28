軍人加薪 卓揆：立院有共識 政院馬上談

行政院長卓榮泰昨赴立院報告明年度中央政府總預算案編製經過，立法院長韓國瑜在質詢結束後裁示，明年度總預算即日起交各委員會審查。國民黨立委張智倫質詢提及，卓榮泰四月曾承諾半年內針對軍人加薪、警消待遇及公教年金停砍等提補救方案。卓表示，只要立法院形成共識，行政院馬上與立院談。

對於韓國瑜砲轟行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，應讓更多正派政治人物當選，卓榮泰昨天反擊稱，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。卓揆此言引發藍營立委不滿，批評卓榮泰才是造成憲政失序的病灶。

至於立法院日前三讀通過老人福利法第廿二條修正案，長者健保費由中央全額補助，是否可能不副署？卓榮泰回答張智倫質詢時表示，要先看修法是否依憲法第七十條及預算法第九十一條完成程序；若程序未完成，「那就不要問副不副署，程序不合，實體不究」。

所謂「程序不合，實體不究」，意指若一項法律案前置程序被認為不符法定要求，就不討論內容是否妥適。

韓國瑜日前批評行政院對立法院三讀通過的法案「不副署」，卓榮泰昨在立院受訪時強調，維護民主需要兩院互相尊重，並指行政院的所有行為都是依據憲法延伸的合憲行為。他反問，立法院是否依法與行政院進行理性的討論與溝通，並說如果立法院「先天條件不良」，那後天就需要靠韓國瑜院長提出其他的補藥來補強了。

國民黨立院黨團書記長許宇甄反批卓榮泰才是造成憲政失序的病灶，卻裝成神醫，開出傷害民主的毒藥。