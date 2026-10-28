聽新聞
0:00 / 0:00

回應蔡康永表態 沈有忠：台灣從來沒台獨選項

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱陳宥菘／台北報導

對於藝人蔡康永赴民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立後，在微博發文指從未支持台獨，陸委會副主委沈有忠昨天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。陸委會主委邱垂正也表示，台灣民眾的自由選擇不應受中共干預或威脅，呼籲中共停止跨境施壓。

沈有忠昨天上午出席台灣勵志協會舉辦的「變動中的台美中」座談會，他表示，中華民國客觀事實的存在，我們國家的要素，包含政府、領土、人民、主權，都非常齊備，也跟中華人民共和國互不隸屬，這都是客觀事實，「現階段確實沒有台獨議題」，也呼籲國人能夠珍惜我們自由民主的生活方式，共同來捍衛國家主權。

針對「環球時報」引述鏡週刊有關地下賭盤顯示雙北選情翻轉的報導，指稱民進黨利用地下賭盤帶風向、操作選情，邱垂正昨在立法院受訪表示，中共不要迷信無所不用其極的介選，包含操作民調、地下賭盤，不但不會得逞且適得其反。

邱垂正表示，中共介選如無所不用其極，檢調機關及選務機關都要一起防堵，勿讓外力用不當影響選舉公平。

至於大陸藝人張凌赫來台見面會受阻一事，邱垂正指出，張凌赫遭民眾檢舉，其在微博有矮化、消滅我國主權言論，且在國台辦統戰操作下引發關注，選前來台易生社會紛擾，現階段並不適合。邱強調，台灣歡迎中共的藝人，在相互尊重、對等尊嚴的原則下交流。

台獨 沈伯洋 邱垂正

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

回應蔡康永微博表態 沈有忠：台灣從來沒有台獨的選項

指國台辦藉張凌赫操作統戰 邱垂正：不單純的交流 特別是選前易生紛擾

陸官媒藉賭盤報導控綠營左右選舉 邱垂正反批中國不當介選適得其反

台美中政治議程接連登場 沈有忠示警中共對台認知戰

相關新聞

調查徐佳青 卓揆：3個月出來

僑委會前委員長徐佳青遭控濫用公器請辭下台，僑委會日前舉行僑務會議為徐慶生，再遭批評公私不分。行政院長卓榮泰昨天表示，日後的行政作為要更清楚明白，不要引起誤會；至於針對徐佳青的專案調查，僑委會跟外交部的調查三個月會出來，司法程序則是另一回事。

軍人加薪 卓揆：立院有共識 政院馬上談

行政院長卓榮泰昨赴立院報告明年度中央政府總預算案編製經過，立法院長韓國瑜在質詢結束後裁示，明年度總預算即日起交各委員會審查。國民黨立委張智倫質詢提及，卓榮泰四月曾承諾半年內針對軍人加薪、警消待遇及公教年金停砍等提補救方案。卓表示，只要立法院形成共識，行政院馬上與立院談。

回應蔡康永表態 沈有忠：台灣從來沒台獨選項

對於藝人蔡康永赴民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立後，在微博發文指從未支持台獨，陸委會副主委沈有忠昨天表示，政府尊重個別公民的言論與政治立場，並強調台灣「從來沒有台獨的選項」。陸委會主委邱垂正也表示，台灣民眾的自由選擇不應受中共干預或威脅，呼籲中共停止跨境施壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。