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林佳龍午宴聖露西亞總理 感謝長期挺台國際參與

中央社／ 台北27日電

聖露西亞總理皮耶今天率團訪台，外交部長林佳龍親自接機，並於午宴時感謝聖露西亞政府長期挺台國際參與，展現堅定邦誼；皮耶則期盼雙方合作進一步拓展至歷史文化保存及創意產業等領域。

外交部晚間發布新聞稿指出，皮耶（Philip J.Pierre）應政府邀請，於今天率團抵台展開國是訪問。林佳龍前往桃園國際機場接機，表達政府與人民誠摯歡迎之意，林佳龍伉儷同日中午設宴歡迎皮耶一行。

林佳龍致詞時表示，感謝皮耶於2024年林佳龍率團訪露時接待，當時也見證台灣與露國技術合作計畫的豐碩成果，期盼未來在台灣「總合外交」及「榮邦計畫」的推動下，持續深化與聖露西亞的雙邊合作。也感謝露國政府長期支持台灣有意義參與國際組織，展現兩國堅定邦誼與相互支持。

皮耶則說，感謝台灣長期支持露國社會發展，期盼未來持續加強雙方在農業、教育、青年賦權及婦女賦權等領域的合作，並進一步拓展至歷史文化保存及創意產業等領域，持續充實雙邊合作內涵，增進兩國人民福祉。

外交部說明，席間雙方就成立「台灣加勒比海共榮學院」、促進台露經貿、觀光及文化交流等議題交換意見，林佳龍指出露國文化底蘊豐富，台灣文創設計產業見長，台露雙方可在此一領域加強合作。

外交部提到，午宴也邀請露國駐台大使路易斯（Robert K. Lewis）伉儷、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖、中華民國對外貿易發展協會副秘書長周秀隆及拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）主任詹朝富等陪同。

聖露西亞 林佳龍 總理

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