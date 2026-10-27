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韓國瑜出席福爾摩沙俱樂部交流酒會 盼深化台歐關係

中央社／ 台北27日電
立法院長韓國瑜（圖）27日出席「2026福爾摩沙俱樂部台北年會交流酒會」，盼深化台歐夥伴關係。 （立法院提供） 中央社
立法院長韓國瑜（圖）27日出席「2026福爾摩沙俱樂部台北年會交流酒會」，盼深化台歐夥伴關係。 （立法院提供） 中央社

立法院長韓國瑜今天出席「2026福爾摩沙俱樂部台北年會交流酒會」時表示，台灣與歐洲在貿易、投資與國會外交方面有深入交流，盼持續深化台歐關係，走向「心對心」的夥伴關係。

立法院今天透過新聞稿指出，「2026福爾摩沙俱樂部台北年會交流酒會」匯集來自歐洲議會及歐洲18個國家、49位各國議員。國民黨立委許宇甄、民進黨立委王義川、民眾黨立委洪毓祥，以及外交部政務次長吳志中等人出席，副總統蕭美琴也在交流期間到場致意。

韓國瑜致詞時提到，台灣有4項值得驕傲的特色，包括成熟的民主制度、享譽全球的半導體科技產業、完善的醫療制度，以及充滿韌性與競爭力的中小企業，這些是台灣能為世界作出貢獻的重要力量，但台灣的處境特殊，在國際社會相當孤獨，對於每一位願意在國際場合為台灣發聲、支持的朋友，台灣人民都由衷感謝。

針對台灣與歐洲的關係，韓國瑜表示，去年台歐貿易額達到900億美元，今年1月至9月，雙邊貿易總額已將近850億美元；在投資方面，歐洲過去15年來都是台灣最大的外資來源，累計至去年，歐洲對台投資已將近800億美元；在國會外交方面，本屆立法院已接待163個來自歐洲的訪問團、超過1200位歐洲訪賓，顯示台歐國會交流的密切友好，期盼台歐國會議員持續來往，走向「心對心」的夥伴關係。

福爾摩沙俱樂部代理主席柯理和（Rihards Kols）致詞時大力讚賞台灣社會面對颱風等危機事件的強勁韌性，另分享年會期間各國議員針對多項議題的討論情形，以及訪團參訪金門的所見所聞，承諾將持續支持台灣，也期盼擴展台歐合作領域。

韓國瑜 王義川 許宇甄 外交部 歐洲議會

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