116年度總預算 韓國瑜裁示：交各委員會審查

國民黨前立委陳學聖今天在臉書分享，他在立法院理髮廳巧遇立法院長韓國瑜，兩人認識超過30年，這還是他第一次看見韓國瑜理髮。韓國瑜更幽默說，若理髮師替他剪頭髮超過一分鐘，就算不及格。陳學聖也貼出韓國瑜閉著眼睛理髮的照片，只見理髮師正專心修剪韓國瑜後腦杓的頭髮，畫面相當有趣。

2026-10-27 17:30