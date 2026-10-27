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116年度總預算 韓國瑜裁示：交各委員會審查
立法院今天邀請行政院長卓榮泰報告「116年度總預算案」編製經過，卓榮泰歷經朝野一整天質詢後，立法院長韓國瑜在質詢後裁示，116年度中央政府總預算案即日起交各委員會審查。
行政院會8月20日通過明年度總預算案，明年歲入與歲出皆編列3兆9266億元，加計債務還本1790億元，尚須融資調度1790億元，全數以舉借債務支應；預估至明年底累計債務未償餘額6兆7579億元，較今年底減少2.9個百分點，創精省以來新低。
立法院今天邀請卓榮泰報告明年度總預算案編製經過，在詢答完畢後，韓國瑜則裁示，116年度中央政府總預算案函附屬單位預算，及綜計表營業及非營業部分，交財政委員會依分配表，即日起分送各委員會進行審查。後續則由各委員會的召集委員安排審查日程。
另外，立法院程序委員會今天中午開會，會中確定原訂於10月23日立院邀請卓榮泰率官員列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」，改期為11月3日舉行。
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