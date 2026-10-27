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「超過1分鐘就不及格」 陳學聖貼照：30幾年來第一次看到韓國瑜理髮

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
韓國瑜理髮照。圖／取自陳學聖臉書
韓國瑜理髮照。圖／取自陳學聖臉書

國民黨前立委陳學聖今天在臉書分享，他在立法院理髮廳巧遇立法院長韓國瑜，兩人認識超過30年，這還是他第一次看見韓國瑜理髮。韓國瑜更幽默說，若理髮師替他剪頭髮超過一分鐘，就算不及格。陳學聖也貼出韓國瑜閉著眼睛理髮的照片，只見理髮師正專心修剪韓國瑜後腦杓的頭髮，畫面相當有趣。

韓國瑜過去經常拿自己的禿頭開玩笑，曾自稱「禿頭院長」，也說過「禿子跟著月亮走」等。陳學聖今天在臉書貼出多張照片表示，自己在立法院巧遇韓國瑜，兩人相識30多年，卻是第一次看見韓國瑜理髮。

陳學聖透露，韓國瑜還開玩笑說，髮姐理他頭髮超過一分鐘就不及格，「好難的考試喔！」他也感慨，雖然如此，他們追隨立法院資深「髮姐」也是始終不渝，一晃也是30多年光景。

國民黨前立委陳學聖表示，他在立法院巧遇韓國瑜，兩人相識30多年，卻是第一次看見韓國瑜理髮。圖／取自陳學聖臉書
國民黨前立委陳學聖表示，他在立法院巧遇韓國瑜，兩人相識30多年，卻是第一次看見韓國瑜理髮。圖／取自陳學聖臉書

韓國瑜 陳學聖 頭髮

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