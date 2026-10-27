林佳龍：台美關係要從利害關係人走向共生夥伴關係

外交部長林佳龍明天將到立法院外交及國防委員會業務報告，根據已經送抵的書面報告，外交部指出，致力於讓台美關係從利害關係人邁向合夥人，打造蓋安全、經貿及高科技領域的「共生夥伴」關係；今年川習會後，美方重申對台政策始終堅定，美國對台立場沒有改變，展現台美之間的堅實互信。

外交部指出，面對中國在印太區域的軍事擴張與對台施壓，台美應持續合作，共同維護區域安全與台海和平穩定，這不只是台灣問題，而是整個印太地區民主陣營共同面對的挑戰。

此外，外交部說，台歐關係是台灣外交的重要支柱，近年來台歐高層互動日益密切，政府積極深化台歐關係，正面回應歐洲推動戰略自主與再工業化的需求，以共享價值與互信為基礎，透過高層互訪及「台灣模式」等多元方式，推動戰略對話與實質合作。至於台日關係，外交部說，將持續深化全面夥伴關係，將雙方長期累積的互信與「彼此扶持」的深厚情誼，轉化為實質合作成果，形成互助共好的「善的循環」。

針對當前的國際情勢與外交挑戰，外交部說，全情經貿秩序與供應鏈加速重組，同時，威權主義持續擴張，全風險更透過航運、能源、科技與投資等領域相互傳導，使經濟安全成為各國外交政策的重要核心。

外交部臚列，中國持續透過軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、灰色地帶行動襲擾及資訊操弄等混合戰手段，壓縮台灣的國際空間；並並扭曲二戰的相關史實及聯合國大會第2758號決議，將「一中原則」包裝成所謂的國際共識；中國今年7月1日實施民族團結進步促進法，企圖透過國內立法將政治壓力延伸至境外，對世界各國人民進行政治恫嚇與思想箝制，迫使各國對中國的擴張行徑保持沉默，並進一步擴大對我國及其他國家人民的跨國鎮壓。

外交部指出，面對上述複合性嚴峻挑戰，本部將持續與全球民主夥伴及國安團隊密切協作，充分發揮台灣在半導體、人工智慧（AI）及高科技供應鏈等領域的關鍵優勢，並善用台灣在全球民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈中的重要地位，深化與理念相近國家的戰略連結，將台海和平穩定提升為國際社會共同維護的戰略利益，攜手捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部表示，下階段工作重點將包含深化榮邦合作，打造共榮發展夥伴關係；強化經濟安全合作，建構民主供應鏈夥伴聯盟；擴大國際參與，讓世界因台灣而加值；提升民主韌性，反制威權脅迫；精進海外國人保護與全球安全協作；以及深化人才交流，擴大公私部門參與。