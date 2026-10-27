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總統：強化國防提升經濟韌性 穩健帶領國家往前走

中央社／ 台北27日電

總統賴清德今天接見「世界華人工商婦女企管協會回國訪問團」時表示，面對中國文攻武嚇或對台統戰滲透，他會好好守護國家，理性、穩健地帶領國家往前走，也會強化國防力量、提升經濟韌性、深化國際合作，維持和平穩定的現狀。

賴總統今天在總統府接見「世界華人工商婦女企管協會回國訪問團」，也致送總統府國策顧問聘書給高齡90歲的世華創會總會長柯杜瑞琴。

總統致詞時提到，大家在國外奮鬥、關心台灣，他身為總統，一定會好好守護國家，即便面對中國的文攻武嚇，或是對台灣的統戰滲透，他一定堅定、理性、穩健地帶領國家，讓國家一步一步往前走。

至於相關作法，總統說，一定要強化台灣的國防力量，靠實力來取得和平，並且在全社會防衛韌性的全力配合下，軍民合作，才有辦法凝聚守護國家的最大力量。

總統接著說，經濟要繼續發展，不僅要好還要有韌性，不能夠把雞蛋放在同一個籃子裡面，而且台灣要走進世界、賺世界的錢，才有辦法在經濟面獨立自主，不依賴他人，才有辦法走自己的道路。

總統表示，經濟要好、要有韌性外，台灣也要跟國際合作，因為台海的和平穩定，牽涉到全世界利益，也影響到世界的和平；最重要的，「我們不是要反攻大陸，而是要維持和平穩定的現狀」，也希望在對等尊嚴的前提下，兩岸可以合作交流，促進彼此的繁榮，造福兩岸人民，這也是他的從政理念。

總統允諾會好好推動經濟發展，並舉傳統中小微企業為例指出，現在就是要「以大帶小」，讓中小微傳統產業可以融入科技產業、國防工業的產業鏈中，他也加碼中小微企業轉型升級的基金，若預算順利通過，從明年起每年有新台幣250億元的預算，協助中小微企業升級轉型。

除此之外，總統說明政府擴大社會投資部分，包括推出0到18歲成長津貼，讓每個孩子每個月可以領5000元，以及長照3.0、調高老農津貼等，也希望立法院可以如期通過普發1萬元的AI紅利相關預算，讓民眾在農曆過年前可以領到。

韌性 國防 賴清德

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