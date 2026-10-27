徐佳青慶生挨轟…卓榮泰稱與調查無關 洪孟楷傻眼：這是內閣標準？

僑委會前委員長徐佳青日前請辭，卻被爆在僑務會議期間接受慶生，被質疑公私不分。國民黨立委洪孟楷今天質詢時指出，徐佳青目前正在接受調查，詢問行政院長卓榮泰調查中的人出席晚宴是否合適。卓榮泰則回應，徐佳青出席惜別晚宴與調查過程、結果毫無相關。洪孟楷反問，「這就是卓榮泰內閣的標準嗎？民進黨政府到現在還不了解，這是社會觀感問題，若真的如此重視僑胞，就不會讓晚宴變成單一個人的表演秀。」

卓榮泰今赴立法院針對「116年度中央政府總預算案」進行報告並備詢。洪孟楷質詢時詢問，當初准許徐佳青請辭的理由為何？卓榮泰表示，一方面是徐佳青認為，在向社會說明相關事件的過程中，始終無法清楚說明，加上她已工作相當長一段時間，因此向他表達辭意。洪孟楷說，你說三個月內會提出調查報告，這是否代表徐佳青仍是調查中的人？卓榮泰說「對，但若不是牽涉這麼多國家，調查應該可以更快完成。」

洪孟楷指出，無論先前僑委會稱調查報告需要一年，或現在說會在三個月內完成，都證明徐佳青在接受調查，行政院長卓榮泰所帶領的團隊，讓一名已離職、仍在接受調查的人參加僑務會議，甚至在會中唱歌，這樣合適嗎？卓榮泰解釋，那是僑務委員惜別晚宴，依照慣例都會邀請歷屆卸任僑務委員參加。洪孟楷說，即使過去有卸任委員長出席，也可能是任期屆滿或內閣改組後離任，並非接受調查的人，追問卓榮泰是否認為這樣的安排合適。

卓榮泰說，徐佳青出現在惜別晚宴上，與她接受調查的過程及結果毫無相關。洪孟楷反問「毫無相關？這就是卓榮泰內閣的標準？一個調查中的人可以這樣切割嗎？」卓榮泰認為，不是僑務委員在調查徐佳青，徐出席惜別晚宴，與調查過程及結果並不相關。徐佳青接受調查的程序已經啟動，希望調查能迅速、公正進行，讓社會了解。

洪孟楷批評，民進黨政府到現在還不了解，這是社會觀感問題，若真的如此重視僑胞，就不會讓晚宴變成單一個人的表演秀；卓榮泰則反批洪孟楷斷章取義，認為將整場晚宴形容成個人表演秀，有失公允。