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藍委稱稅收增7000億喊普發2萬 卓榮泰反問：所以不要給地方、要拿來發？
國民黨立委張智倫今在立法院質詢時，提及今年1至9月全國稅收較去年同期增加約7000億元，在野黨訴求政府應普發現金2萬元。財政部長莊翠雲澄清，「沒有所謂的超收」，並指出其中約4500億元屬地方增加。行政院長卓榮泰也反問，「所以我們不要給地方，要拿來發是嗎？」
立法院今邀請行政院長卓榮泰、主計長及財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。
張智倫質詢指出，去年行政院支持普發現金1萬元，今年到9月稅收增加幅度更高，並稱外界甚至預估全年可能增加近1兆元。
莊翠雲表示，114年度中央實徵數其實比預算數少250多億元；今年1至9月，全國稅收實徵數較去年同期增加約7000億元，但其中中央增加約2500億元，地方增加約4500億元，主因是財劃法修正後，營業稅95.5％分配給地方。
張智倫追問，年底是否可能「超收」近1兆元。莊翠雲表示，「沒有所謂的超收，只是說會跟預算數相較」，且9月暫繳稅款要到10月底後才會全部入帳，要到11月中才能更完整掌握。
張智倫表示，今年經濟成長明顯高於去年，1至9月全國稅收又較去年增加7000億元，因此在野黨主張政府應普發現金2萬元。
卓榮泰隨即反問，「所以我們不要給地方，要拿來發是嗎？」
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