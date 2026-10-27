快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委稱稅收增7000億喊普發2萬 卓榮泰反問：所以不要給地方、要拿來發？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院針對「116年度中央政府總預算案」進行報告並備詢。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰今赴立法院針對「116年度中央政府總預算案」進行報告並備詢。圖／聯合報系資料照

國民黨立委張智倫今在立法院質詢時，提及今年1至9月全國稅收較去年同期增加約7000億元，在野黨訴求政府應普發現金2萬元。財政部長莊翠雲澄清，「沒有所謂的超收」，並指出其中約4500億元屬地方增加。行政院長卓榮泰也反問，「所以我們不要給地方，要拿來發是嗎？」

立法院今邀請行政院長卓榮泰、主計長及財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

張智倫質詢指出，去年行政院支持普發現金1萬元，今年到9月稅收增加幅度更高，並稱外界甚至預估全年可能增加近1兆元。

莊翠雲表示，114年度中央實徵數其實比預算數少250多億元；今年1至9月，全國稅收實徵數較去年同期增加約7000億元，但其中中央增加約2500億元，地方增加約4500億元，主因是財劃法修正後，營業稅95.5％分配給地方。

張智倫追問，年底是否可能「超收」近1兆元。莊翠雲表示，「沒有所謂的超收，只是說會跟預算數相較」，且9月暫繳稅款要到10月底後才會全部入帳，要到11月中才能更完整掌握。

張智倫表示，今年經濟成長明顯高於去年，1至9月全國稅收又較去年增加7000億元，因此在野黨主張政府應普發現金2萬元。

卓榮泰隨即反問，「所以我們不要給地方，要拿來發是嗎？」

卓榮泰 稅收 普發現金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳以信：民進黨舉債1790億發一萬叫共享紅利 抹黑國民黨還稅兩萬買票

在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

老福法65歲免健保費會不副署？ 卓榮泰：程序不合、實體不究

軍人加薪、公教年金停砍補救卡半年 卓榮泰：立院有共識就馬上談

相關新聞

軍人加薪、公教年金停砍補救卡半年 卓榮泰：立院有共識就馬上談

立法院會今審查116年度中央政府總預算案，國民黨立委張智倫質詢提及，行政院長卓榮泰4月15日朝野協商時，曾承諾半年內針對軍人加薪、警消待遇及公教年金停砍等提補救方案，如今已逾半年。卓表示，只要立法院形成共識，行政院就馬上與立院談。

韓國瑜再批不副署讓民主腎虛 卓榮泰：先天不良 後天請提其他補藥

立法院長韓國瑜砲轟行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，應讓更多正派政治人物當選。行政院長卓榮泰說，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。

徐佳青慶生挨轟…卓榮泰稱與調查無關 洪孟楷傻眼：這是內閣標準？

僑委會前委員長徐佳青日前請辭，卻被爆在僑務會議期間接受慶生，被質疑公私不分。國民黨立委洪孟楷今天質詢時指出，徐佳青目前正在接受調查，詢問行政院長卓榮泰調查中的人出席晚宴是否合適。卓榮泰則回應，徐佳青出席惜別晚宴與調查過程、結果毫無相關。洪孟楷反問，「這就是卓榮泰內閣的標準嗎？民進黨政府到現在還不了解，這是社會觀感問題，若真的如此重視僑胞，就不會讓晚宴變成單一個人的表演秀。」

藍委稱稅收增7000億喊普發2萬 卓榮泰反問：所以不要給地方、要拿來發？

國民黨立委張智倫今在立法院質詢時，提及今年1至9月全國稅收較去年同期增加約7000億元，在野黨訴求政府應普發現金2萬元。財政部長莊翠雲澄清，「沒有所謂的超收」，並指出其中約4500億元屬地方增加。行政院長卓榮泰也反問，「所以我們不要給地方，要拿來發是嗎？」

NCC委員提名逾期洪孟楷嗆道歉 卓榮泰：被拒絕的人也要找理由

立法院日前完成國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人審查，國民黨立委洪孟楷今天質詢時質疑，行政院長卓榮泰違反法定提名期限，要求向國人道歉。卓榮泰解釋，因原先談妥的人選都拒絕，名單有調整與變動，強調「被拒絕的人也要找理由」。此外，雙方也因卓榮泰未親自徵詢與所有被提名人再度交鋒，洪孟楷開酸「完全不了解的名單還敢送到立法院？」

老福法65歲免健保費會不副署？ 卓榮泰：程序不合、實體不究

立法院日前三讀通過老人福利法第22條修正案，65歲以上、符合所得條件長者健保費由中央全額補助。藍委今追問行政院是否可能不副署，行政院長卓榮泰說，要先看是否依憲法第70條及預算法第91條完成程序，若沒照程序完成，就不要問副不副署，「程序不合，實體不究。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。