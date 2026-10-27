外交部：中國跨國鎮壓超越政治恫嚇 外館3面向更新應變

外交部指出，近來中國跨國鎮壓案例頻傳，中方手段已從政治恫嚇延伸至數位監控、跟蹤騷擾及涉嫌暴力威脅，外交部將從預防、保護及反制等方向推進，並已要求外館處更新緊急應變計畫。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢，書面報告已送抵立法院。

根據外交部報告，中國持續運用軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、灰色地帶行動襲擾及資訊操弄等混合戰手段，壓縮台灣國際空間；並扭曲二戰的相關史實及聯合國大會第2758號決議，將「一中原則」包裝成所謂的國際共識，並阻撓台灣參與國際組織及活動。

外交部指出，中國今年7月1日實施「民族團結進步促進法」，企圖透過國內立法將政治壓力延伸至境外，對世界各國人民進行政治恫嚇與思想箝制，並擴大對台灣及其他國家人民的跨國鎮壓。此舉不僅侵害基本人權，也嚴重衝擊各國主權及國際秩序，國際社會應共同提高警覺，並採取具體行動予以反制。

外交部舉例說，近年中國官媒散布台灣中央民代居所及工作地點衛星照，企圖造成恐嚇效果；另有台灣藝文工作者因批評中共政權，遭中方人士出資指使在台人士跟監並策劃傷害。這些案例顯示，中國跨國鎮壓的手段已從政治恫嚇延伸至數位監控、跟蹤騷擾及涉嫌暴力威脅，對人民人身安全、言論自由及民主社會韌性構成挑戰。

針對強化中國混合威脅的因應，外交部表示，過去兩年多來，持續與國際民主夥伴及國安團隊密切協作，反制中國對台灣施加的混合威脅，並積極爭取國際社會理解與支持，共同維護台灣的國際空間與安全。

外交部強調，遵照總統賴清德指示，從預防、保護及反制（2P1R）3大面向全面推進，要求各駐外館處更新緊急應變計畫，協助海外遭受威脅或壓迫的台灣人；並透過大型國際平台，加強與理念相近國家的戰略溝通及政策協調。

至於擴大國際參與，外交部說明，以「主場外交」搭建國際合作平台，9月舉辦「世界災害管理聯盟」（WADM）成立大會暨首屆年會，未來透過聯合訓練、演練、行動及資訊分享，結合台灣防救災專業、科技應用與實務經驗，協助提升國際社會的災害應變能力及全社會防衛韌性，將持續擴大會員及夥伴參與，讓台灣成為國際災害管理合作的重要樞紐。

此外，外交部表示，將持續結合友邦聲援、理念相近國家支持及台灣專業能力，爭取參與聯合國體系、WHO及其他重要國際組織與區域多邊機制，展現台灣作為國際社會負責任成員的角色，並持續駁斥中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，維護並爭取台灣在應有國際地位。