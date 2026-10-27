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NCC委員提名逾期洪孟楷嗆道歉 卓榮泰：被拒絕的人也要找理由

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長卓榮泰違反NCC委員法定提名期限，要求卓向國人道歉。聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷質疑，行政院長卓榮泰違反NCC委員法定提名期限，要求卓向國人道歉。聯合報系資料照

立法院日前完成國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人審查，國民黨立委洪孟楷今天質詢時質疑，行政院長卓榮泰違反法定提名期限，要求向國人道歉。卓榮泰解釋，因原先談妥的人選都拒絕，名單有調整與變動，強調「被拒絕的人也要找理由」。此外，雙方也因卓榮泰未親自徵詢與所有被提名人再度交鋒，洪孟楷開酸「完全不了解的名單還敢送到立法院？」

洪孟楷質詢時指出，立法院已完成行政院提名的NCC委員名單審查，依照法定規定，行政院長應在NCC委員任期屆滿前三個月提出提名名單，但至少三名被提名人透露，直到六月才接獲徵詢，行政院更遲至7月24日才正式提出名單，已明顯違法，要求卓榮泰向國人道歉。

卓榮泰回應，這幾位委員都經過名單調整與變動，原來談妥的委員都拒絕。洪孟楷隨即打斷，質問卓榮泰是否違法，強調行政院長有依法提名的義務，不應以各種理由推託。卓榮泰則說「被拒絕的人也要找理由」，洪孟楷反問「所以你現在在找理由？」卓榮泰說「不是，我不是在找藉口，是被拒絕的人......」

洪孟楷接著指出，NCC委員被提名人游家牧曾透露，卓榮泰沒有親自會面，而是透過數位發展部次長聯繫。他質疑，NCC是獨立機關，行政院長卻透過其他部會次長徵詢人選，會不會太荒謬？卓榮泰回應，相關提名是基於專業考量，行政院事先審閱被提名人的資料，認為游家牧具備擔任NCC委員的專業能力，且七名被提名人當中，他曾親自與四至五人會面。

洪孟楷表示，卓榮泰承認，至少有兩至三名被提名人沒有見面，就直接將名單送交立法院審查。NCC是國人信任度偏低的機關之一，行政院長卻連花五分鐘與被提名人見面都沒有，不覺得這很荒謬嗎？卓榮泰說，這正好證明，行政院連被提名人的政治立場、黨籍及政黨傾向都沒有了解，僅從書面資料認為他們具有專業能力。洪孟楷則酸「完全不了解的名單還敢送到立法院？」

洪孟楷 卓榮泰 NCC

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