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老福法65歲免健保費會不副署？ 卓榮泰：程序不合、實體不究

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（右）與財政部長莊翠雲（左）上午一起出席立法院列席報告「106年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（右）與財政部長莊翠雲（左）上午一起出席立法院列席報告「106年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

立法院日前三讀通過老人福利法第22條修正案，65歲以上、符合所得條件長者健保費由中央全額補助。藍委今追問行政院是否可能不副署，行政院長卓榮泰說，要先看是否依憲法第70條及預算法第91條完成程序，若沒照程序完成，就不要問副不副署，「程序不合，實體不究。」

立法院今邀請行政院長卓榮泰、主計長及財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢時表示，立法院10月16日三讀通過老人福利法第22條修正案，65歲以上長者最近一年綜合所得未達標準或所得稅率未達20%，由中央全額補助健保費；他認為，中央與地方應共同合作，並詢問卓榮泰是否支持65歲以上健保費全國免費。

卓榮泰表示，現行制度對70歲以上中低收入長者已由政府負擔健保費，每年經費12.2億元；65歲至69歲則由地方政府依財政能力分別給予協助，「如果地方政府能夠拿出更多的財源來協助這些長者，當然包括總統，包括行政院，包括國人都非常同意。」

卓榮泰指出，這次修法也有問題，會讓中低收入長者原有的部分負擔及自費負擔補助遭刪除，「所以這個修法是有瑕疵的」，期待立法院了解修法造成的結果，並想辦法補救。相關影響，衛福部日前也指出，修法恐使部分中低收入長者失去原有健保費以外的醫療補助。

對於65歲以上健保費是否應全面免費，卓榮泰表示，健保制度是「自助互助，而且是量能付費」，如果很多人都不需要負擔，健保費負擔可能集中在年輕人身上，增加年輕人的負擔，或讓健保財務未來遇到更大困難。

張智倫則說，各縣市財政能力不同，有些縣市可以補助、有些不能，對長輩並不公平。卓榮泰回應，可以討論一套制度，例如高齡化較嚴重、長者較多的縣市，中央與地方可再談補助原則。

至於張智倫最後追問，會不副署現在通過老人福利法？卓榮泰說，那先問有沒有依照憲法70條跟預算法91條來完成，如果前面那個程序沒有完成，沒有依照憲法跟預算法的程序來完成的話，「那就不要問副不副署，程序不合，實體不究。」

健保費 卓榮泰 副署 老人福利法

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