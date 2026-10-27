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福田康夫逝世 林佳龍指示駐處轉達政府慰問
日本第91任首相福田康夫10月22日逝世，享壽90歲。外交部今天表示，部長林佳龍表達哀悼，並指示駐日本代表處向福田康夫的家屬轉達政府及人民慰問之意。
福田康夫曾7度當選眾議員，歷任森喜朗、小泉純一郎內閣官房長官，首相任內推動全球暖化對策，政界引退後仍持續致力改善日中關係。
外交部下午透過新聞稿表示，對於福田康夫辭世，林佳龍表達誠摯哀悼，並已指示駐日本代表處向福田康夫的家屬轉達政府及人民由衷慰問之意。
外交部指出，福田康夫生前曾訪問台灣，前總統李登輝辭世時，曾親赴駐日本代表處弔唁，長年與台灣維持良好互動關係。台日共享民主、自由、人權及法治等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，期盼雙方在既有基礎上，持續致力深化各領域交流合作，建構更緊密長久的友好情誼。
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