福田康夫逝世 林佳龍指示駐處轉達政府慰問

立法院日前完成國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人審查，國民黨立委洪孟楷今天質詢時質疑，行政院長卓榮泰違反法定提名期限，要求向國人道歉。卓榮泰解釋，因原先談妥的人選都拒絕，名單有調整與變動，強調「被拒絕的人也要找理由」。此外，雙方也因卓榮泰未親自徵詢與所有被提名人再度交鋒，洪孟楷開酸「完全不了解的名單還敢送到立法院？」

2026-10-27 16:06