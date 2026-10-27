國安官員：北京多線操作 對台介選升至軍事等級心理威嚇

九合一選舉倒數，中共官媒今天指民進黨利用地下賭盤左右選舉。國安官員表示，北京多線操作加大干擾台灣選舉與台灣民主運作的力道，對台介選已升高至「軍事等級」的心理威嚇，呼籲民眾務必保持高度警覺。

2026年九合一地方公職人員選舉進入倒數階段，中國共產黨官方媒體「環球時報」27日刊文，指控民進黨政府「利用地下賭盤左右選舉」。

國安官員對此表示，此為典型的認知作戰套路，從接連抹黑特定參選人、動用軍方宣傳體系恐嚇台灣藝文人士，再到如今捏造假訊息混淆視聽，北京正全面加大干擾台灣民主運作的力道，且對台認知作戰的打擊範圍明顯擴大。

國安官員指出，日前民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，知名主持人蔡康永出席致意，隨即引來中國解放軍新聞傳播中心旗下官方帳號「鈞正平工作室」發文重批，公開恐嚇公眾人物「為台獨站台」將付出代價。

國安官員認為，主責軍事宣傳的解放軍所屬機構，罕見針對台灣地方選舉活動與演藝人員施壓，顯示中共對台介選已升高至「軍事等級」的心理威嚇，且在對個人施壓的同時，中共官媒系統也同步發動輿論戰，例如環球時報引述特定言論，宣稱民進黨利用地下賭博操作選情、即是一例。

國安官員說，台灣司法機關歷來為維護選舉公正，均強力取締各式地下賭盤與非法簽賭，對岸官媒卻借題發揮、張冠李戴，目的正是透過錯假訊息削弱民眾對民主制度的信任，並在台灣社會內部製造矛盾與對立。

國安官員分析，北京採取大規模、多角度介選的核心圖謀，無非是想讓台灣選民在海量錯假訊息的洪流中失去判斷力，進而選出符合北京期待、會聽命北京的人選，藉此操弄台灣政局與民主走向。

國安官員指出，類似結合灰色地帶衝突、網軍與官媒造謠的手法，近年也開始在其他民主國家的選舉中陸續出現，早已成為全球民主陣營共同面臨的威脅。

國安官員表示，面對境外勢力層出不窮的認知干擾，呼籲民眾務必保持高度警覺，唯有認清「只要是威權國家屬意的人選，就不會是民主國家的好人選」，並以理性思辨破除不實謠言，才能在威權擴張的挑戰下，守護台灣自主且珍貴的民主制度。