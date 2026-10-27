軍人加薪、公教年金停砍補救卡半年 卓榮泰：立院有共識就馬上談

立法院會今審查116年度中央政府總預算案，國民黨立委張智倫質詢提及，行政院長卓榮泰4月15日朝野協商時，曾承諾半年內針對軍人加薪、警消待遇及公教年金停砍等提補救方案，如今已逾半年。卓表示，只要立法院形成共識，行政院就馬上與立院談。

立法院今邀請行政院長卓榮泰、主計長及財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

張智倫質疑，今年4月15日朝野協商時，卓榮泰曾承諾半年內，針對軍人加薪條例、警察消防人員條例及公教年金停砍等提出補救方案，如今已將近11月，卻只看到書面報告，未見具體修正案。

卓榮泰表示，行政院9月24日已正式將文書送交立法院，「原來提出那個方案跟我們最近做的，已經是相當接近了」，至於修法要怎麼修，報告中已完整告訴立法院；如果真的要修，應把行政院已經做的，以及立法院提出的修法內容，「大家再好好的談一個互相都可去執行的方案出來。」

張智倫追問，卓榮泰當時說半年內要提出修正案，「我們只看到書面報告案」，何時會再請立法院召開協商？

卓榮泰表示，希望立法院能就行政院提出的報告「盡速的再進行朝野協商，甚至跟行政院來談。」至於張智倫追問，年底前是否願意召開協商？卓說，「只要立法院你們能夠形成共識，我們馬上跟立院來談。」

對於張智倫補充，4月15日當下三個黨團都已簽署。卓榮泰則說，那他請人事總處來提出一個大家都能夠接受的方案，一方面對軍公教同仁待遇福利能提高，一方面也考慮行政院最近已經在做的種種方案納進來，「那國家的財政能夠永續，這才是最終的目的。」