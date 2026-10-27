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賴總統信任與滿意度雙過半 學者：施政穩健經濟發展好

中央社／ 台北27日電

有民調顯示，總統賴清德的信任度及滿意度雙雙過半。學者今天分析，民眾觀察賴總統執政，包括施政表現持續穩健及經濟發展好，都可能拉抬好感度，而成長津貼與社福加碼等規劃，讓民眾有所期待，則是施政滿意度的支撐。

根據「台灣民心調查」10月民調顯示，總統信任度為53%、執政整體滿意度為52.2%，創下2025年4月以來的新高。

對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，台灣多數選民是經濟選民，因此對執政黨的感受，會取決於經濟狀態表現。

他表示，雖然這份民調顯示，對於國內整體經濟現況持正向與負向評價的民眾幾乎打平，但台灣今年經濟成長率預估上看12%的客觀數據明顯，且相信在所有已開發國家，應該沒有任何一個國家的經濟表現能與台灣並駕齊驅。

葉耀元說，經濟成長並非單靠一家公司的表現，因此台灣貿易與經濟的蓬勃發展，也可能逐步反映在民眾的收入、儲蓄與生活品質上。當生活過得不錯、經濟發展好，國內也沒有重大施政錯誤時，自然對總統和執政團隊的信任度會持續提升。

他指出，除了經濟表現，民眾對執政團隊的評價，也受到政治比較的影響。若與歷任總統的施政表現做比較，一般民眾可能很難有太多的直接感受，民眾則可能更傾向以當前朝野政黨的言行及實際行動，作為比較基準。

葉耀元認為，當民眾觀察總統施政表現持續穩健，並以正面積極態度展現「要把事情做好」，相較在野黨政治人物的施政態度及政治作為，好感度的差異就此產生，這也可能進一步拉抬民眾對總統及執政團隊的好感度。

台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗受訪表示，總統的信任度與施政滿意度維持5成以上，顯示民眾對其領導與施政的肯定。國慶演說列出的經濟、外交與民生成果，是支持執政的具體理由，而經濟成長與國際合作，有助於民眾肯定總統應對外部變局的能力。

洪浦釗提到，長照3.0、健康台灣與租屋支持，有助於減輕家庭負擔，成長津貼與社福加碼等規劃也讓民眾有所期待，都是施政滿意度的支撐。

經濟發展 賴總統 賴清德

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