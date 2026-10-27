翁曉玲：1450網暴、司法追殺「境內鎮壓」 比跨境鎮壓感受更深刻

近日疑似跨境鎮壓事件頻傳，國民黨立委翁曉玲今在社群平台表示，任何型式的暴力行為，國民黨都是反對的。不過，對於在野黨和反對民進黨的異議人士，更深刻感受到的是來自於「境內鎮壓」的威脅與恐懼，被1450網暴、被綠媒造謠抹黑、被人身攻擊、被司法追殺、被國家機器強力鎮壓。

翁曉玲表示，越接近選舉，民進黨操作抗中保台的力道就越大，最近又頻頻出現了「跨境鎮壓」的這個新詞彙。媒體人矢板明夫被打，說是跨境鎮壓；相聲演員黃逸豪被打，說是跨境鎮壓；蔡康永被大陸網友杯葛抵制，說是跨境鎮壓；沈伯洋競選車加裝防彈玻璃，說是跨境鎮壓。

翁曉玲指出，按照民進黨的邏輯，下列事例，大陸和其他國家亦可主張台灣跨境鎮壓：世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞被台灣網軍攻擊，是台灣跨境鎮壓；新加坡總理夫人何晶被台灣網軍攻擊，是台灣跨境鎮壓；陸委會不准張凌赫來台開粉絲會，是台灣跨境鎮壓；台灣人在世界各地詐騙行兇，是台灣跨境鎮壓。

翁曉玲說，當民進黨動不動指責他人跨境鎮壓的同時，民進黨不也在做同樣的事，而且是有過之而無不及，民進黨政權其實沒有比較高尚。當然，任何型式的暴力行為，國民黨都是反對的。

翁曉玲指出，對全台99.9999％的人而言，「跨境鎮壓」是一種想像的情境，不排除有可能是執政者誇大宣傳，甚至是自導自演？絕大多數的台灣人，其實更恐懼的是「境內鎮壓」，因為這是真實上演，時常發生在你我生活周邊。面對囂張獨裁的民進黨政權，為了選票、騙票，沒有什麼是他們不敢做的。