卓榮泰：不能照民主憲政運作 也是破壞民主憲政

行政院長卓榮泰今天表示，當中共政權以武力或不民主方式，企圖併吞也破壞台灣民主時，如果國內無法依照自己的民主憲政來運作，也是一種破壞民主憲政；兩者是異曲同工之妙。當然不能把它視為同路人，但是用不同的途徑，達到同樣的目的。

立法院今天邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，最近很流行一句話叫戒慎恐懼，面對預算書要戒慎恐懼。台北市累計賸餘新台幣577億元，不舉債足以普發現金2萬元，19位跨黨派台北市議員提案，被國民黨議員擱置迄今，但立法院在野黨提案普發現金2萬元，卻能逕付二讀，不用討論直接表決，還要限期在選前通過。

吳思瑤說，這2種情況都沒有討論，呈現的是2種完全不同的心態。國民黨為了保護台北市長蔣萬安，在台北市議會不給討論，國民黨為了霸凌卓榮泰，在立法院不給討論。

卓榮泰表示，當中共政權正以武力或是不民主的方式，企圖併吞也破壞台灣民主的時候，如果台灣國內都沒有辦法依照自己的民主憲政運作，那也是一種破壞民主憲政。所以這2個是異曲同工之妙，當然不能把它視為同路人，但是不同的途徑，達到同樣的目的。

卓榮泰說，戒慎恐懼當然很重要，他現在更恐懼的是「借錢恐懼」。

卓榮泰指出，明年度總預算案3兆9266億元的歲出歲入平衡、不舉債，不排擠其他政策目標。但如果硬要普發2萬元，就必須舉債、借錢，「借錢難道不恐懼嗎？」「難道立法院借錢來發給人民1萬元，是立委該做的事情嗎？」應該照現在的不舉債，好好把事情做好。

卓榮泰表示，如果立法院跟行政院合作，明年經濟成長率更高、經濟更好，那時候可以再來討論要花多少錢，一起來合作，讓國家更好，人民就會更好。

卓榮泰說，立法院2年來違憲違法樂此不疲，「我是習以為常，但我每次都想這是最後一次。」