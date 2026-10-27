快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：不能照民主憲政運作 也是破壞民主憲政

中央社／ 台北27日電

行政院長卓榮泰今天表示，當中共政權以武力或不民主方式，企圖併吞也破壞台灣民主時，如果國內無法依照自己的民主憲政來運作，也是一種破壞民主憲政；兩者是異曲同工之妙。當然不能把它視為同路人，但是用不同的途徑，達到同樣的目的。

立法院今天邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「116年度中央政府總預算案」編制經過並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，最近很流行一句話叫戒慎恐懼，面對預算書要戒慎恐懼。台北市累計賸餘新台幣577億元，不舉債足以普發現金2萬元，19位跨黨派台北市議員提案，被國民黨議員擱置迄今，但立法院在野黨提案普發現金2萬元，卻能逕付二讀，不用討論直接表決，還要限期在選前通過。

吳思瑤說，這2種情況都沒有討論，呈現的是2種完全不同的心態。國民黨為了保護台北市長蔣萬安，在台北市議會不給討論，國民黨為了霸凌卓榮泰，在立法院不給討論。

卓榮泰表示，當中共政權正以武力或是不民主的方式，企圖併吞也破壞台灣民主的時候，如果台灣國內都沒有辦法依照自己的民主憲政運作，那也是一種破壞民主憲政。所以這2個是異曲同工之妙，當然不能把它視為同路人，但是不同的途徑，達到同樣的目的。

卓榮泰說，戒慎恐懼當然很重要，他現在更恐懼的是「借錢恐懼」。

卓榮泰指出，明年度總預算案3兆9266億元的歲出歲入平衡、不舉債，不排擠其他政策目標。但如果硬要普發2萬元，就必須舉債、借錢，「借錢難道不恐懼嗎？」「難道立法院借錢來發給人民1萬元，是立委該做的事情嗎？」應該照現在的不舉債，好好把事情做好。

卓榮泰表示，如果立法院跟行政院合作，明年經濟成長率更高、經濟更好，那時候可以再來討論要花多少錢，一起來合作，讓國家更好，人民就會更好。

卓榮泰說，立法院2年來違憲違法樂此不疲，「我是習以為常，但我每次都想這是最後一次。」

卓榮泰 民主憲政 吳思瑤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對普發二萬元有「借錢恐懼」 卓榮泰拋「這前提」可再討論發錢

批卓揆「借錢恐懼」胡說八道 陳以信：舉債發現金卻有錢增資中油2千億

在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

韓國瑜稱台灣民主「腎虛」 卓榮泰：行政、立法應互相尊重

相關新聞

韓國瑜再批不副署讓民主腎虛 卓榮泰：先天不良 後天請提其他補藥

立法院長韓國瑜砲轟行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，應讓更多正派政治人物當選。行政院長卓榮泰說，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。

僑務晚宴替徐佳青慶生 卓榮泰稱公帑未用於個人：僑委會行政要更清楚

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，挨批公私不分。行政院長卓榮泰說，對於為歸國僑委舉辦的惜別晚會中，有若干活動引發社會不同解讀，他要求僑委會，未來在行政作為要更清楚明白，不要引起誤會，同時澄清沒有公帑用到個人身上。

批卓揆「借錢恐懼」胡說八道 陳以信：舉債發現金卻有錢增資中油2千億

行政院長卓榮泰今在立法院表示，國民黨普發現金兩萬元必須舉債，甚至批評在野黨「借錢發給人民」。國民黨文傳會主委陳以信批評，卓榮泰根本胡說八道，國民黨主張運用今年超徵稅收還稅於民，根本不必增加舉債；反而是民進黨政府明年一邊編列1790億元舉債，一邊編列2357億元普發一萬元，卓揆竟倒打一耙，根本是顛倒是非、欺騙人民。

政治軍購又一樁？ 台灣V-BAT無人機採購量已直逼美軍

海巡署採購12架美國國防科技公司Shield AI生產的V-BAT軍用垂直起降無人機，部署在重點巡防艦上。海軍「遠鴞專案」將進一步準備採購的280架「智慧垂直起降型無人機」案，傳早已綁定同款V-BAT。目前美軍海軍、海巡、海軍陸戰隊已採購此型機數量共約300架，我國採購規模幾與美軍跨軍種數量相同，可望成為V-BAT最大海外用戶。

沈伯洋3度缺席立法院程委會 藍委舉牌嘲諷翹班薪水小偷

立法院程序委員會今午開會，國民黨立院黨團委員在會議結束後，舉起手牌諷民進黨台北市長候選人沈伯洋第3次翹班，令今天的程委會會議主席沈發惠當場大罵：「國民黨團有夠低級。」

陳英鈐嗆今年公投沒人知法律效果 國民黨：法律人不能當文盲

核電公投11月28日與地方選舉合併舉行。國民黨今舉行記者會指出，正方名單早已提交，行政院與反核團體至今仍交不出反方辯論代表，並批評前中選會主委陳英鈐、法律學者林佳和誤讀公投標的，強調「法律人不能當文盲。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。