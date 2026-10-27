批卓揆「借錢恐懼」胡說八道 陳以信：舉債發現金卻有錢增資中油2千億

行政院長卓榮泰今在立法院表示，國民黨普發現金兩萬元必須舉債，甚至批評在野黨「借錢發給人民」。國民黨文傳會主委陳以信批評，卓榮泰根本胡說八道，國民黨主張運用今年超徵稅收還稅於民，根本不必增加舉債；反而是民進黨政府明年一邊編列1790億元舉債，一邊編列2357億元普發一萬元，卓揆竟倒打一耙，根本是顛倒是非、欺騙人民。

陳以信指出，今年前九月全國稅收較去年同期增加約7000億元，全年超徵稅收預估破兆。國民黨主張運用今年超徵稅收，支應普發兩萬元所需約4700億元，政府不必為此增加舉債。國民黨主張今年超徵還民，民進黨卻規劃明年發放現金，兩者財源基礎根本不同。

陳以信批評，卓榮泰刻意混淆今年與明年的財政安排，甚至把國民黨還稅於民抹黑成債留子孫，完全是政治操作。民進黨發一萬叫共享紅利，國民黨發兩萬就叫政策買票？民進黨舉債發現金叫照顧人民，國民黨超徵還稅就叫借錢恐懼？這不是雙重標準，什麼才是？

陳以信質疑，行政院今年追加預算高達6076億元，光是增資中油就編列2338億元，另外還有1014億元補助中油，合計超過3352億元。立法院預算中心更指出，中油增資案中有508億元是明年以後才需要的經費，根本不宜提前編列。中油一次增資2338億元真的有必要嗎？連明年以後才需要的錢都急著今年編列，為何政府有錢增資中油，卻沒錢還給人民？

陳以信說，政府多徵人民的稅，就應該優先考慮還稅於民，而不是一再拿人民的血汗錢填補國營事業財務缺口，卓榮泰不要再胡說八道，國民黨主張超徵還民，不是舉債買票，真正惡化財政紀律的，就是民進黨政府自己。