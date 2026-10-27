沈伯洋3度缺席立法院程委會 藍委舉牌嘲諷翹班薪水小偷

立法院程序委員會今午開會，國民黨立院黨團委員在會議結束後，舉起手牌諷民進黨台北市長候選人沈伯洋第3次翹班，令今天的程委會會議主席沈發惠當場大罵：「國民黨團有夠低級。」

立法院程委會今午開會，確定原訂於10月23日舉行的行政院長、主計長、財政部部長列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」，改為11月3日舉行。

然而，在會議結束後，國民黨立委翁曉玲喊，「沈伯洋又當薪水小偷囉！」立即引起民進黨立委反嗆，「關你屁事！」

國民黨團委員接著拿出準備好的手板，酸沈伯洋第3次缺席，是薪水小偷。沈發惠見狀，直接開罵「國民黨團有夠低級。」其他民進黨立委也不置可否。

沈伯洋第1次缺席立法院程委會，是10月13日，當時被政治評論粉專與在野陣營質疑沈投入選戰，難以兼顧立委職務與市長選舉的問題。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則緩頰稱資優生遭放大鏡檢驗。

沈伯洋第2次缺席立法院程委會，則是10月20日。當日立法院程委會舉行召委選舉，並討論當周五院會議程。擔任召委的國民黨立委葛如鈞面對綠營批評藍白擋國安法案時，酸沈伯洋「有一位很在意國安的委員不在現場」，遭民進黨立委群起圍剿批「笑死人了、不會當主席喔！」現場一陣火爆。