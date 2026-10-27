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陳英鈐嗆今年公投沒人知法律效果 國民黨：法律人不能當文盲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修表示，核電公投的正方名單早已提交，行政院與反核團體至今仍交不出反方辯論代表。圖／國民黨提供
核能流言終結者創辦人黃士修表示，核電公投的正方名單早已提交，行政院與反核團體至今仍交不出反方辯論代表。圖／國民黨提供

核電公投11月28日與地方選舉合併舉行。國民黨今舉行記者會指出，正方名單早已提交，行政院與反核團體至今仍交不出反方辯論代表，並批評前中選會主委陳英鈐、法律學者林佳和誤讀公投標的，強調「法律人不能當文盲。」

核能流言終結者創辦人黃士修表示，立法院黨團兩周前就已提交核電公投正方名單，至今仍未看到反方辯論代表。全國廢核行動平台10月初浩浩蕩蕩說要連署成立反方辦事處，要在15日公布反方代表名單，現在已是27日，什麼時候要交反方的名單？」

黃士修說，2018年公投時政府方對部分公投案直接放棄辯護，監察院2019年6月11日糾正函即要求行政院「允應切實檢討改善」，今年的行政院「是不是又要重蹈覆轍？連一個人選都派不出來？」

對於陳英鈐表示，今年公投沒有人知道法律效果、投了等於沒投，黃士修說，「陳英鈐是學法律的，法律人不能當文盲，」所謂使用核電振興經濟，是在核四廠區新建大型機組或SMR，搭配核能產氫、海水淡化、碳捕捉封存等，「新聞都有報，拜託先看過再來開記者會」。

至於林佳和稱立法院不可提法律複決公投，黃士修說，2018年以核養綠公投的標的才是「廢止非核家園的法律」，也就是「電業法」第95條第1項；今年核電公投標的是「廢除非核家園政策」，「我們廢除的是政策！」並正面表述具體做法，符合重大政策要件，是用民意強制行政權作為，「不能再像蔡英文政府那樣子，公投通過玩文字遊戲故意不執行」。

黃士修說，2018年已證明支持核能才是絕對多數的民意，過去公投因脫鉤大選投票率不夠，今年核電公投合併地方選舉舉行，「這才是真正我們能表現民主的意志」。全台各地已陸續展開宣講，國民黨文傳會也製作相當多內容在傳播，呼籲民眾出門投票，政府與民團「醜媳婦趕快見公婆，把名單交出來」。

台北市議員候選人賴苡任提醒，黨中央這次非常用心推動核能公投，青年部透過宣講車全台走透透，讓國人更了解這次唯一的公投案。

公投 陳英鈐 國民黨

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